Acusan a conductora de enfilar su vehículo contra una multitud que protestaba

Una mujer de 30 años enfrenta múltiples cargos por delitos graves tras presuntamente conducir su vehículo contra manifestantes que participaban en una protesta en Chicago a principios de este mes.

La policía de Chicago anunció el lunes que Deirdre Kemp fue arrestada la semana pasada y que será acusada de múltiples delitos graves con relación al incidente del 10 de junio, ocurrido durante una protesta en el centro.

Kemp enfrenta cargos que incluyen conducción imprudente agravada con resultado de lesiones corporales y fuga agravada con resultado de lesiones corporales, ambos delitos graves.

También está acusada de conducir con la licencia suspendida y fue citada por conducir un vehículo sin seguro e ignorar las instrucciones de la policía cerca del lugar de la protesta.

Durante el incidente del 10 de junio, un grupo de manifestantes que protestaban contra las medidas de control migratorio del ICE en Chicago fue detenido cerca de la intersección de Monroe y State cuando una conductora fue visto en video hablando con un oficial de policía.

Después de su interacción, la conductora giró a la izquierda hacia los manifestantes reunidos, y los manifestantes se apartaron de su camino mientras ella aceleraba por la calle.

Ese vehículo huyó del lugar, y la conductora evitó ser detenida.

Una mujer de 66 años fue atropellada por el vehículo, según la policía de Chicago. Sufrió una fractura de brazo y fue trasladada a un hospital cercano.

Tras el incidente, declaró a JC Navarrete, de NBC Chicago, que tuvo que acudir a citas de seguimiento para examinarse los dientes y la cara.

“En un momento, miré hacia atrás y vi un coche rojo acelerando hacia nosotros. Mi marido logró apartarse, pero de repente me di cuenta de que me estaban llevando a la acera y me preguntaban si necesitaba una ambulancia, y dije que sí porque me había golpeado la cabeza”, relató.

No hubo más información disponible sobre el caso de inmediato.