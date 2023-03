Joven de 18 años acusado de asesinar a oficial de Chicago comparecerá en corte

Un joven de 18 años acusado de matar a tiros al oficial de policía de Chicago, Andrés Vásquez Lasso, comparecerá ante la corte este miércoles, según los registros judiciales.

La comparecencia podría marcar la primera vez que Steven Montano comparece ante un tribunal, luego de que permaneciera hospitalizado en estado crítico durante procesos anteriores.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

A principios de este mes, un juez ordenó que Montano fuera retenido sin derecho a fianza.

Montano, de la cuadra 2500 de South Lawndale Avenue, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, además de cargos por delitos graves de uso ilegal agravado de un arma sin tarjeta FOID y descarga de un arma de fuego cerca de un edificio escolar, dijeron las autoridades.

También enfrenta dos cargos menores, por agresión simple e interferir con la denuncia de violencia doméstica, respectivamente, dijeron las autoridades.

El joven de 18 años fue detenido momentos después del tiroteo fatal de Vasquez-Lasso, de 32 años, quien fue enterrado mientras miles de dolientes se reunían en Chicago a principios de este mes.

Mira el emotivo momento.

El oficial recibió varios disparos el 1 de marzo en el lado suroeste de la ciudad, en el vecindario de Gage Park.

Una asistente del defensor público que representó a Montano en la audiencia más reciente dijo que no había tenido la oportunidad de hablar con su cliente y que no podía brindar información sobre él.

Los fiscales, sin embargo, dijeron que Montano estaba siendo perseguido cuando de repente se dio la vuelta y apuntó con un arma a Vásquez Lasso. Dijeron que Vásquez Lasso le dio "múltiples órdenes verbales" a Montano para que dejara de correr, pero cuando el oficial se le acercó, Montano "miró por encima del hombro" e "inmediatamente se giró hacia [Vásquez Lasso] mientras ajustaba la corredera de su pistola".

En ese momento, tanto el oficial como el sospechoso dispararon sus armas.

"Se intercambiaron disparos a quemarropa", dijo el superintendente de policía de Chicago, David Brown. Según las autoridades, el oficial recibió múltiples impactos en la cabeza y las piernas, pero logró disparar y alcanzó a Montano en la cabeza.

Los fiscales dijeron en la corte el viernes que Montano no cooperó después del tiroteo y que le aplicaron taser antes de ser detenido.

El tiroteo tuvo lugar cerca del patio de una escuela, lo que obligó a los estudiantes a refugiarse. “En el momento del tiroteo, había civiles, incluidos varios niños, en el patio de recreo que se protegieron debajo de un tobogán”, decía la declaración del tribunal de fianzas.

Según los funcionarios, se está llevando a cabo una investigación y se están revisando las imágenes de la cámara corporal de los oficiales que respondieron.

Montano,vecindario de La Villita de la ciudad, fue acusado anteriormente de un delito menor en relación con un incidente de julio de 2022 en el que huyó a pie de un vehículo que fue detenido por la policía de Chicago, confirmaron las autoridades.

La Oficina del Fiscal estatal del condado Cook, Kim Foxx, dijo que el sospechoso fue puesto en libertad sin fianza debido a su falta de antecedentes penales.

“Al acusado, que no tenía antecedentes, se le otorgó una fianza después de ser acusado”, dijo la oficina. “El acusado, que era pasajero en el vehículo, no fue acusado de un delito grave porque la evidencia no respalda un cargo de posesión de armas”.

La oficina de Foxx dijo que el sospechoso fue acusado de un delito menor por huir del vehículo. El conductor fue acusado de delitos graves de posesión ilegal de armas.