Acusan a adolescente de choque en el que murieron dos alumnos de la preparatoria de South Elgin

BARTLETT - Una adolescente de 17 años ha sido acusada de un accidente mortal en Bartlett donde murieron dos estudiantes de la preparatoria South Elgin High School, incluido un familiar, e hirió a un tercero, anunciaron los fiscales el jueves.

La adolescente, identificada como Aanomeya Jacquline D. Henry, fue acusada formalmente por un gran jurado de conducir bajo la influencia de drogas, homicidio imprudente y conducción imprudente con agravantes, según la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Kane. Ella está siendo acusada como adulta por el accidente, dijeron los fiscales.

Según la acusación, Henry era la conductora de un Honda Civic 2002, que giró a la izquierda frente a un semirremolque Mack el 31 de agosto cerca de la intersección de la Ruta 25 y Kenyon Road.

"Henry comenzó a girar a la izquierda, sin cederle el paso a un camión de volteo que se aproximaba, lo que golpeó el lado del pasajero del Honda, empujándolo hacia un campo de maíz", detalló la fiscalía. "Dos pasajeros del Honda, una mujer de 16 años y otra de 17, murieron como resultado del accidente, y el tercer pasajero sufrió graves daños corporales".

Los dos adolescentes que murieron fueron identificados por el médico forense como Kamorra Campbell, de 17 años y de Bartlett, y Tahlulay Henry, de 16 años y de Elgin.

Según el médico forense, la causa preliminar de muerte de ambas víctimas figuraba como politraumatismo por colisión automovilística.

Elizabeth Esparza, quien sufrió heridas en el accidente, fue hospitalizada en condición estable, indicaron las autoridades.

Un comunicado de prensa del Departamento de Bomberos de South Elgin y Countryside indicaron que las cuadrillas necesitaban remover el techo del Honda Civic para poder tener acceso a los cuatro ocupantes del automóvil, todos los cuales eran estudiantes de la preparatoria de South Elgin.

Los fiscales alegan que Henry estaba bajo la influencia de la marihuana en el momento del accidente y no tenía una licencia de conducir válida. Cualquier persona acusada según el Código de Vehículos de Illinois es considerada por ley un adulto, dijeron las autoridades.

Henry fue detenida tras la acusación, pero un juez le permitió permanecer en libertad mientras su caso está pendiente. Se le ordenó permanecer bajo estricta vigilancia desde las 10 p.m. hasta las 10 a.m., no podrá salir de Illinois sin el permiso del tribunal, deberán abstenerse de consumir sustancias intoxicantes como el cannabis y alcohol y no tener contacto con la víctima sobreviviente, entre otras restricciones.

Se espera que su próxima comparecencia ante el tribunal sea el 26 de enero.