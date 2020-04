Activistas ayudan a los más desamparados en Chicago

El trabajo no se detiene para activistas y diversas organizaciones en el área de Chicago que redoblan esfuerzos ayudando a los más necesitados.

Tanto en la ciudad como en los suburbios voluntarios reparten despensas para los sectores golpeados por la crisis causada por el coronavirus.

“Tú ves el rostro de la gente y ves la preocupación, porque no nada más hay una preocupación del contagio del coronavirus, hay una preocupación que los vayan a desalojar de sus viviendas, de sus departamentos más aparte que no puedan comer” señaló la activista de Casa DuPage Gabriela Hernández.

Este viernes el activista Andrew Holmes visitó a cientos de ancianos en la residencia Wheeler al sur de Chicago para entregarles despensa y artículos de higiene personal.

“Vamos a ayudarlos porque muchos de ellos no pueden salir, y no queremos que salgan, queremos que sea seguro para ellos, así que les traemos comida a su puerta” dijo Holmes.

Al otro extremo de la ciudad en la Iglesia St. Andrew de West Chicago la red de apoyo mutuo de Casa DuPage, creada a raíz de la crisis, repartió víveres a familias de los suburbios. Según activistas, muchas de las llamadas que han recibido son de familias indocumentadas.

“Es gente que no puede pedir ni siquiera el desempleo, no califican porque no tienen un número de seguro social” finalizó Hernández.

Para ayudarlos Casa DuPage entregó algunas aportaciones económicas a familias en condiciones adversas, sin embargo, la demanda es muy grande. Las dos organizaciones están aceptando donativos.

Para aportar a la organización del activista Holmes puede llamar al 1-800-883-5587 y si desea hacerlo a Casa DuPage puede llamar al 630-546-4873.