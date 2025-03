Seguro Social aclara que no ha cerrado ninguna de sus sucursales locales en EEUU

La Administración del Seguro Social (SSA) aclaró esta semana que no ha cerrado ni ha anunciado el cierre permanente de ninguna oficina local, contrario a lo que se ha reportado recientemente en los medios de comunicación.

A través de un comunicado, la SSA sostuvo que las noticias sobre cierres permanentes de oficinas locales son falsas. "Desde el 1 de enero de 2025, la agencia no ha cerrado ni anunciado el cierre permanente de ninguna oficina local", indicó la SSA en un comunicado.

"Ocasionalmente, la SSA debe cerrar temporalmente una oficina local por razones como el tiempo, daños o problemas con las instalaciones, y la reabre cuando se resuelven los problemas", aclaró la agencia en el comunicado.

No obstante, sí confirmó el cierre permanente de una oficina de audiencias en White Plains, Nueva York.

"La SSA colabora estrechamente con las delegaciones locales del Congreso antes de cerrar cualquier oficina permanentemente. La agencia también reasigna a los empleados de las oficinas afectadas a otras ubicaciones para ayudar a las comunidades a acceder a servicios presenciales", explicó la agencia en el comunicado.

Lee Dudek, comisionado interino del Seguro Social, declaró que la agencia se "compromete a brindar servicio donde las personas necesitan ayuda, y nuestras oficinas locales no son la excepción". “No hemos cerrado permanentemente ninguna oficina local este año”, agregó.

"La SSA identificó espacios de oficina infrautilizados para la Administración de Servicios Generales (GSA) con el fin de garantizar que el gobierno invierta el dinero de los contribuyentes con la mayor prudencia posible. La agencia proporcionó a la GSA una lista de los lugares donde se realizarán las desvinculaciones. La mayoría son pequeñas salas de audiencias sin empleados asignados. Dado que la mayoría de las audiencias se realizan virtualmente, la SSA ya no necesita estas salas infrautilizadas", puntualizó la agencia.

Cabe destacar que en un artículo publicado por The Associated Press, incluyó una mención del sitio web del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) en la que se indicó que 47 oficinas de campo de la SSA que serán cerradas en todo Estados Unidos, muchas de las cuales se concentran en el sur y en el sureste del país.

Un portavoz de la agencia le había dicho a The Associated Press que la mayoría de los contratos de arrendamiento no se estaban renovando y que se usaban para alquilar espacios utilizados para audiencias en persona, sitios que ya no son necesarios debido a que, actualmente, la mayoría de las audiencias se realizan de manera virtual. En el año fiscal 2024, según la SSA, 20% de esas oficinas no realizaron ninguna audiencia en persona.