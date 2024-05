ELK GROVE VILLAGE - Un trágico accidente que ocurrió en la noche del martes en Elk Grove Village acabó con la vida de una mujer quien dejó a 5 hijos huérfanos de madre.

Familiares identificaron a la víctima mortal como Andrea García, de 45 años.

La policía de Elk Grove Village confirmó que un auto marca Lexus, con 3 menores de edad y un adulto a bordo, no respetó la luz roja y terminó impactando el carro marca Honda de García en la intersección de las avenidas Meacham y Biesterfield, donde uno de los postes de luz quedó en el suelo, pudiéndose ver todavía las partes de los vehículos que quedaron destrozados.

García se dirigía hacia su casa, donde la esperaba su esposo Freddy Jiménez con quien tenía 27 años de casada.

Conversamos con una trabajadora de un centro comercial cercano a donde ocurrió el choque quien comentó que es el peor accidente que ha visto en los 30 años que lleva trabajando allí. Y agregó que atendió a la hija de la señora Andrea a pocas horas del accidente. La trabajadora contó que la joven llegó acompañada de su novio, unas seis horas después del accidente.

"Ella no podía comer ni nada, estaba en shock y no la culpo. Me hubiera gustado saber qué decir", dijo la trabajadora.

La joven de 19 años y su hermano Adolfo Jiménez de 22, acudieron a la escena a colocar un pequeño homenaje en memoria de su madre. Adolfo dijo que era el segundo de 5 hermanos y que no tenia palabras para expresar su dolor.

"Me siento muy mal por la familia, perder a una mamá es lo peor del mundo", expresó la trabajadora.

Garcia dejó también un legado profesional de más de una década en el departamento de ventas de la empresa Royal Prestige. La compañía expresó a través de un comunicado que "su legado de amor, fortaleza y dedicación permanecerá por siempre".

También conversamos con la madre de uno de los jóvenes que iba a bordo del otro auto involucrado. Ofreció sus condolencias a los familiares de la víctima, mientras cuida a su hijo quien se encuentra fuera de peligro.

Renne Yass nos confirmó que su hijo Laith Yass, de 18 años, viajaba en el asiento trasero del carro que impactó a García. Agregó que su hijo se fracturó una costilla y se golpeó la cabeza, producto del accidente. No quiso hablar en cámara pero dijo que lamentaba mucho la perdida de la familia Jiménez.