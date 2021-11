Policía: conductor atropella a dos menores en Lawndale; uno muere y otro queda gravemente herido

CHICAGO - Un niño de 14 años murió y una niña de 12 años resultó gravemente herida cuando ambos fueron atropellados por un automóvil el sábado por la noche en Lawndale, según la policía de Chicago.

El niño y la niña salieron corriendo a la calle alrededor de las 7:30 p.m. y fueron golpeados por un Dodge Charger que se dirigía hacia el oeste en la cuadra 4400 de West Cermak Road, dijo la policía.

De acuerdo con las autoridades, el niño fue declarado muerto en el lugar del accidente. Tanto la policía de Chicago como la Oficina del Médico Forense del condado Cook identificaron al menor como Kaidon Bell.

La niña fue llevada al Hospital Mount Sinai en estado crítico.

El conductor, un hombre de 20 años, fue citado por no reducir la velocidad y no ceder el paso a un peatón. Conforme a la policía, no se sospecha que el consumo de alcohol fuera un factor en el accidente.

El accidente está siendo investigado por la Unidad de Accidentes Mayores.