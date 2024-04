Abuelo de niña baleada en Barrio las Empacadoras dice que nunca han tenido problemas con nadie

La familia Molina prepara el funeral de la pequeña Ariana quien falleció en el tiroteo del Barrio de las Empacadoras. Mientras ese penoso día llega, Telemundo Chicago conversó con su abuelo, quien expresó su frustración sobre las declaraciones que se hicieron cuando ocurrió el crimen.

Este sábado 20 de abril secumplirá una semana de este lamentable caso. Marco Antonio Molina dijo que está tratando de ser fuerte para apoyar a su familia en estos momentos difíciles.

Flores y veladoras reposan en el lugar de la tragedia donde murió la pequeña Ariana de tan sólo 9 años. En el lugar aún hay rastros del tiroteo cómo una imagen de la Virgen que quedó sin cabeza como resultado de las balas, aseguran los familiares de la niña.

“Que es ajuste de cuentas, eso nunca. Pasa cualquiera y saludamos, nosotros no distinguimos a nadie”, dijo Molina.

El día de la tragedia la policía sugirió que el crimen podría haber estado relacionado con pandillas.

“Este no fue un acto de violencia al azar parece ser relacionado a las pandillas”, dijo el domingo Don Jerome, subjefe del departamento de Policía de Chicago.

Días después el jefe de policía, Larry Snelling, hizo una aclaración. “Creo que solo fue una pequeña confusión esto no fue que alguien les disparara porque fueran pandilleros hay que aclarar eso, no queremos poner eso en la familia, hasta que tengamos todos los datos, no tenemos que decir nada del motivo porque está bajo investigación”.

Declaraciones a las que reaccionó el señor Molina este viernes.

“Exactamente que haga las investigaciones y que después lo hablen. Que no lo digan a nosotros ahora que pongan una cámara ahí si nosotros somos gangueros, nosotros nunca hemos sido gangueros”

Por su parte en la oficina de la concejal Stephanie Coleman, encargada del distrito donde ocurrió el tiroteo, dijeron que con el fin de traer calma al vecindario estarán llevando a cabo una reunión comunitaria especial el próximo 23 de abril de 6:00 pm a 7:00 pm en el 5141 al Sur Damen.

“Yo he tenido más de 30 años aquí y nunca hemos tenido problemas”, dijo el abuelo de Ariana.

Sobre los otros niños nos dijo que continúan en el hospital en condición crítica.