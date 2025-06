Abuelo afortunado: gana $1.3 millones jugando en la iLottery de Illinois

Un padre de familia, acostumbrado a jugar la lotería en su aplicación de celular, ha acertado el premio mayor de $1.3 millones de la iLottery de Illinois, informó la Lotería de Illinois en un comunicado.

El afortunado padre y abuelo ganó el millonario premio con el último juego FastPlay, Cash Castle, explica el comunicado.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Solo juego a la lotería en mi aplicación y disfruto probando los juegos más nuevos por diversión. Ese día en particular, estaba pensando en mi familia; hemos estado pasando por momentos difíciles. Me arriesgué con Cash Castle y no podía creerlo cuando finalmente gané el premio mayor. Este premio llegó en el momento perfecto", dijo el afortunado ganador que se autodenomina "Rey del Castillo".

De acuerdo con la Lotería de Illinois Cash Castle es un juego FastPlay con ganancias progresivas de $30. "El premio mayor comienza en $100,000, el premio inicial más alto de cualquier juego FastPlay de la Lotería de Illinois, y aumenta con cada boleto vendido en todo el estado hasta que se gana el premio mayor".

El ganador ya sabe lo primero que va a hacer para celebrar el millonario premio, se irá de viaje en familia al “lugar más feliz de la tierra” Disney World, reveló en el comunicado.

“Siempre hemos querido llevar a nuestra familia a Walt Disney World, pero nunca ha sido posible ajustarlo a nuestro presupuesto. ¡Ahora es el momento perfecto! Estamos deseando que nuestros cinco hijos y ocho nietos disfruten de sus primeras vacaciones en Disney World”, dijo en el comunicado.

Según la Lotería de Illinois "este es el segundo premio mayor más grande de Cash Castle hasta la fecha", en abril un jugador obtuvo $1.4 millones con el mismo juego.