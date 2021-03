Vacunas en United Center: abren solo 50 mil citas de las 110 mil anunciadas

Solo 50,000 citas en el nuevo sitio de vacunación masiva COVID-19 del United Center se abrieron al público en los últimos días, informaron autoridades. Un número mucho más bajo al anunciado inicialmente, que prometía un aproximado de 110,000 citas disponibles.

Durante una conferencia de prensa en el sitio del United Center para conmemorar su primer día de operaciones, la Dra. Allison Arwady, comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago, repitió lo que los funcionarios habían dicho anteriormente, que alrededor de 40,000 residentes de Illinois mayores de 65 años se inscribieron para citas durante un Período de inscripción especial exclusivo para personas mayores de jueves a domingo.

Arwady dijo que posteriormente se pusieron a disposición alrededor de 10,000 citas adicionales cuando el registro se expandió el domingo, para un total de aproximadamente 50,000 citas, menos de la mitad de lo que los funcionarios habían anunciado se ofrecería.

Los funcionarios dijeron inicialmente al anunciar el proceso de inscripción a principios de este mes que se abrirían al público un total de 110,000 citas en el transcurso de tres días, comenzando con el período de registro especial para personas mayores y luego expandiéndose a todos los residentes de Illinois elegibles bajo la Fase 1B Plus.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Pero menos de una hora antes de que se estableciera que el registro se abriera más allá de las personas mayores el domingo por la tarde, los funcionarios anunciaron que la elegibilidad para las nuevas citas se reduciría de todos los residentes de Illinois en la Fase 1B Plus a solo los residentes de Chicago en esa misma categoría, frustrando a algunos que ya esperan poder reservar citas en el nuevo sitio.

La Fase 1B incluye a cualquier persona mayor de 65 años, así como a algunos trabajadores de primera línea, personal escolar y más, mientras que la versión ampliada de la Fase 1B Plus hace elegibles a aquellos con ciertas condiciones de salud o comorbilidades como cáncer, obesidad y más.

Las autoridades dijeron el domingo que el cambio se realizó con base en la guía federal después de que menos del 40% de las citas reservadas por personas mayores fueron para residentes de Chicago, a pesar de la selección del United Center como un sitio en parte debido a su "proximidad a las poblaciones más vulnerables en la ciudad ", con un enfoque en vacunar a los residentes de las comunidades más afectadas por el COVID-19.

El alcalde de la ciudad pide paciencia y recalca que por ahora la prioridad son personas mayores de 65 años y aquellas con condiciones preexistentes.

Pero este martes marcó la primera vez que los funcionarios detallaron públicamente el cambio en la cantidad de citas disponibles para el sitio, que es parte de un nuevo programa piloto federal y operará los siete días de la semana durante ocho semanas, capaz de administrar 6,000 vacunas por día a plena capacidad. Esas dosis se proporcionarán directamente del gobierno federal y no se desviarán del suministro enviado a Chicago o Illinois.

Arwady explicó además las cifras en una transmisión en vivo de Facebook a última hora de la mañana del martes.

"Así que el compromiso del gobierno federal con el United Center es que podemos hacer un máximo de 6,000 dosis por día y es un compromiso de ocho semanas. Ahora, estamos usando la vacuna Pfizer solo en el United Center, lo que significa que todos de esas personas necesitan recibir dos dosis de la vacuna ", dijo Arwady, y señaló que cualquier persona que obtenga una cita para la primera dosis reservará su cita para la segunda dosis mientras ahí mismo.

"Entonces, en primer lugar, si hacemos los cálculos, tenemos 6,000 dosis por día, multiplicadas por siete días, es decir 42,000 dosis por semana, multiplicadas por ocho semanas, serían 336,000 citas", continuó Arwady. "Sin embargo, tenemos que reducirlo a la mitad, porque la mitad de esas citas son de primera dosis, la mitad de ellas son de segunda dosis, por lo que nos deja aproximadamente 168,000 personas que pueden vacunarse en el United Center".

"En la actualidad, no se recomienda el uso de la certificación de vacunación como requisito para viajar porque, simplemente, la vacunación no está disponible lo suficiente en todo el mundo y ciertamente no está disponible de manera equitativa", dijo Michael Ryan, alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud.

Arwady dijo que una vez que finalice el compromiso de ocho semanas del gobierno federal, la ciudad puede continuar usando el sitio en el United Center con su propio suministro de vacunas, dependiendo de la cantidad de vacuna que se reciban en ese momento.

Pero después de ver cuántas dosis fueron para los no residentes de Chicago en el período de registro para personas mayores, los funcionarios cambiaron su estrategia y retrasaron decenas de miles de citas para hacer un alcance más específico a los residentes de áreas que tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19.

Las autoridades dijeron el domingo que se han reservado citas para los residentes de Chicago que viven en códigos postales de alto CCVI (Índice de vulnerabilidad comunitaria de COVID), así como códigos postales con bajas tasas de vacunación, lo que permite que cualquier persona de estos códigos postales se registre. Arwady identificó el jueves esos códigos postales como 60612, 60608, 60652, 60620, 60619 y 60649.

Arwady dijo el jueves que los funcionarios estaban planeando dividir las citas para que el 60% de las dosis de la vacuna vayan a los residentes de Chicago, el 30% a los residentes de los suburbios del condado de Cook y el 10% restante a los residentes de Illinois fuera del condado de Cook.

"En este momento, no hay citas disponibles públicamente porque todos a nivel de la ciudad, el nivel del condado, el nivel estatal están trabajando para hacer un alcance adicional, un trabajo adicional con las comunidades más afectadas para asegurarse de que tengan formas más específicas para inscribirse en las citas ", dijo Arwady.

Añadió que las citas disponibles el domingo se tomaron "instantáneamente, no es de extrañar", ya que el sitio web registró más de 370,000 visitas por minuto y se reservaron 750 citas por minuto.

Arwady señaló que más adelante en la semana, se emitirían más orientaciones y podrían estar disponibles más nombramientos en una fecha posterior.

Pero el cambio provocó confusión en varios niveles, tanto de las personas que intentaban concertar citas como de los líderes gubernamentales en sus propios mensajes. Incluso durante los comentarios anteriores en la conferencia de prensa del martes, momentos antes de que los funcionarios de la ciudad aclararan que solo se habían abierto 50,000 citas, el presidente de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, citó la cifra de 110,000.

En el mismo evento, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, también dijo que 40,000 personas se habían inscrito hasta el momento y que la cifra de 110,000 marcó la cantidad de nombramientos que los funcionarios anticiparon llenar durante las ocho semanas completas que el sitio de United Center estaría en funcionamiento, ambas cifras que Arwady posteriormente corrigio.

Cuando haya más citas disponibles, los funcionarios dicen que hay dos formas para que los residentes de Chicago se registren: a través de zocdoc.com/vaccine o llamando al (312) 746-4835 entre las 8 a.m. y las 8 p.m. lunes a sábado y de 8 a.m. a 4 p.m. el domingo.

A los residentes de los suburbios del condado de Cook también se les asignaron espacios para citas en el United Center, pero aún no pueden registrarse. El condado de Cook anunciará el proceso de programación de esas citas a través del sitio web de la vacuna COVID del condado "en los próximos días". Las personas que no pueden acceder al sitio web pueden llamar al 833-308-1988 de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m.

Los funcionarios también dijeron que los bloques de citas también se proporcionarán a las organizaciones comunitarias para el alcance dirigido a poblaciones especiales en Chicago, incluidas las personas con discapacidades.

Algunas de las dosis restantes del sitio de United Center también se administrarán a equipos móviles de vacunación que se enviarán a las comunidades más afectadas por el COVID-19 fuera del condado de Cook, señalaron los funcionarios.

Las vacunas se ofrecerán sin costo y no se requiere seguro, ni se solicitará en el sitio.