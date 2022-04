“Necesitaba ver a la persona que le quitó la vida a mi hijo“: Familiares de ex marine hispano asesinado en Bar de Boston asisten a comparecencia en corte del acusado

El portero de Boston acusado de apuñalar fatalmente a un veterano de la Marina afuera de un bar del North End el mes pasado compareció nuevamente ante el tribunal el jueves, esta vez con la familia y los amigos de la víctima presentes.

Los fiscales alegan que Álvaro Omar Larrama, de East Boston, mató a puñaladas a Daniel Martínez, de 23 años, el 19 de marzo luego de una discusión afuera del bar Sons of Boston en Union Street.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Martínez, que era del área de Chicago, estaba visitando a algunos de sus amigos en Boston cuando lo mataron. Alrededor de una docena de sus familiares, amigos y hermanos de la Infantería de Marina estuvieron en Boston el jueves para asistir a la audiencia judicial de Larrama.

Fue un día emotivo para el gran grupo, incluida la madre de Martínez, quien pasó toda la audiencia en el Tribunal Municipal de Boston mirando al hombre que presuntamente mató a su hijo.

“Era un momento que esperaba desde hace mucho tiempo. Necesitaba ver a la persona que le quitó la vida a mi hijo, un marine de 23 años que tenía todo el mundo por delante, toda la vida por delante. , dijo Apolonia Martínez. "Necesitaba que sintiera la pena y el desamor que siento yo, que siente mi familia. Necesitaba que sintiera el peso de mis lágrimas que he llorado. Mi corazón está roto".

"Él necesitaba verlo, y sé que lo sintió", agregó después de la audiencia. "No podía quitarle los ojos de encima porque necesitaba que viera a la persona que destruyó, la persona que mató junto con mi hijo, mató una parte de mi corazón cuando hizo eso, por eso nunca alejé mis ojos lejos de él".

A la madre de Martínez se unieron otros miembros de la familia, así como su abogado, después de la audiencia del jueves. La familia agradeció a los partidarios, así como al pelotón de Marines de Martínez y a las autoridades de Boston, incluida la policía de Boston y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk.

El abogado Tom Flaws dijo que la familia todavía tiene muchas preguntas sobre la muerte de Martínez y anunció que presentarán una demanda por homicidio culposo contrael bar Sons of Boston en el Tribunal Superior de Suffolk para fines de esta semana.

"Hemos obtenido algunas respuestas a través de la junta de licencias, pero la familia no descansará hasta que se respondan todas las demás preguntas y es por eso que presentaremos la demanda esta semana", dijo el abogado, y señaló que la familia aún no ha visto ningún documento o video en relación con el apuñalamiento mortal.

"Queremos ver a los que están más adelante para ver todo lo que sucedió ese día", agregó.

Flaws inicialmente anunció la demanda el 31 de marzo, diciendo que permitiría a la familia investigar si el bar podría haber evitado el incidente.

A raíz del apuñalamiento, el establecimiento de Boston vio suspendidas sus licencias de entretenimiento y licor. Durante una audiencia de revisión de licencia de licor a principios de este mes, los funcionarios descubrieron que el bar no realizó una verificación de antecedentes del ex portero y no sabía que tenía un cuchillo con él la noche del apuñalamiento.

Flaws dijo que la familia aplaude la decisión de la junta de licencias, pero siente que es importante presentar la demanda ahora mientras continúan buscando justicia para Martínez.

La mamá de Martínez también anunció que la familia está iniciando una fundación para Martínez.

La víctima Daniel Martinez, estaba de visita en Boston por el fin de semana de San Patricio y todo terminó en tragedia.

"Estamos tratando de enfocarnos más en el legado de mi hijo, estamos comenzando una fundación para mi hijo, se llama Daniel Martinez Memorial Foundation", compartió. "Está en proceso. Es mucho trabajo, pero es un trabajo de amor y eso es en lo que estamos tratando de concentrarnos".

"Estamos haciendo lo mejor que podemos, estamos tratando de mantenernos fuertes", compartió sobre cómo le está yendo a la familia. "He recibido mucha ayuda de otras madres que han perdido a sus hijos a causa de la violencia y me han apoyado mucho, han estado ahí para mí, compartiendo sus historias conmigo, sus consejos sobre cómo seguir adelante sin un miembro. de su familia, un pedazo de tu corazón".

Según documentos judiciales, Martínez murió de una sola puñalada en el pecho.

Larrama, de 38 años, quien se entregó a la policía dos días después del apuñalamiento mortal, continúa detenido sin derecho a fianza por un cargo de asesinato. Debe regresar a la corte en junio para una audiencia de causa probable.