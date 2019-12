Trump se opone enfáticamente a juicio político en carta a Nancy Pelosi

WASHINGTON — El presidente Donald Trump se opone furiosamente a los artículos de juicio político de la Cámara de Representantes, acusando a los demócratas de "perversión de la justicia y abuso de poder" en su esfuerzo por destituirlo de su cargo.

En una carta el martes a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en vísperas de su juicio político esperado, Trump sostuvo que no hizo nada malo al buscar una investigación extranjera de sus rivales políticos, y atacó a los demócratas por centrarse en el juicio político en lugar de otros asuntos.

Trump también repitió sus objeciones al proceso de la investigación, alegando que "se dio más debido proceso a los acusados ​​en los juicios de brujas de Salem".

Trump dice que no cree que su carta cambie algo, pero que está registrando sus objeciones "con el propósito de la historia".

Mientras tanto, en el Capitolio, los demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes discutieron sobre las reglas del debate para las votaciones históricas del miércoles sobre la destitución de Trump, enviando la elevada retórica del deber constitucional para la política dura de la acción de la Cámara y el juicio del Senado que se espera que siga.

El Comité de Reglas de la Cámara de mayoría demócrata se reunió durante el día martes, con legisladores discutiendo sobre los parámetros para el debate del miércoles, que se espera que culmine en votos para convertir a Trump en el tercer presidente en ser destituido en la historia de Estados Unidos.

"Es lamentable que tengamos que estar aquí hoy, pero las acciones del presidente de Estados Unidos lo hacen necesario", dijo el presidente Jim McGovern, demócrata de Massachusetts. "La evidencia es tan clara como abrumadora".

Dijo que el presidente "puso en peligro nuestra seguridad nacional y minó nuestra democracia" y agregó que "todos los días dejamos que el presidente Trump actúe como si la ley no se aplicara a él, nos acercamos un poco" al gobierno de los dictadores.

Los republicanos no estuvieron de acuerdo, con firmeza.

El máximo representante republicano del comité, el representante Tom Cole de Oklahoma, dijo que la opinión dividida entre los estadounidenses sobre el juicio político debería ser razón suficiente para no proceder con la rara acción. "Cuando la mitad de los estadounidenses te dice que lo que estás haciendo está mal, debes escuchar", dijo.

Los demócratas de la Cámara de Representantes planean el miércoles iniciar el debate y, probablemente, votar para acusar a Trump, acusándolo formalmente de abusar de su poder como presidente al tratar con Ucrania para ayudarse a sí mismo políticamente y luego obstruir el Congreso al bloquear la investigación posterior. Los votos seguirán.

No se espera que los republicanos voten para acusar a Trump. Pero uno a uno los demócratas están acumulando una mayoría de sus filas como legisladores, incluidos muchos estudiantes de primer año que podrían arriesgarse a la reelección en otoño de los distritos donde Trump es popular, anunciaron que se unirán para votar por los dos artículos de juicio político.

"Debemos destituir a este presidente", dijo una declaración del representante demócrata Chrissy Houlahan de Pensilvania, un veterano de la Fuerza Aérea que se encuentra entre un grupo de ex funcionarios de seguridad nacional recién elegidos que solicitan la destitución. “Me aflijo por nuestra nación. Pero no puedo dejar que la historia marque el comportamiento de nuestro presidente como otra cosa que no sea una violación inaceptable de su juramento".

La presidenta Nancy Pelosi, que advirtió contra la persecución estrictamente partidista, ahora está segura de tener los números cuando comience la votación.

A medida que el juicio político aparece establecido en la Cámara, la atención se está desplazando hacia el Senado que, según la constitución, se requiere para llevar a cabo un juicio por los cargos. Se espera que comience en enero.

Con la esperanza de despachar con largos procedimientos, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, está rechazando el impulso de los demócratas por un nuevo testimonio de juicio político en un último alegato para que la Cámara "retroceda desde el precipicio" de la votación esperada del miércoles.

Los comentarios de McConnell el martes efectivamente cerraron la puerta a las negociaciones para un acuerdo propuesto por el líder demócrata, el senador Chuck Schumer, que quiere convocar a altos funcionarios de la Casa Blanca para el juicio en el Senado, que comenzará el próximo año si la Cámara critica a Trump. semana.

"Si el caso de los demócratas de la Cámara es tan deficiente, tan delgado, la respuesta no es que el juez y el jurado lo curen aquí en el Senado", dijo McConnell. "La respuesta es que la Cámara no debe acusar sobre esta base en primer lugar".

La propuesta de Schumer fue la primera obertura en lo que se esperaba que fueran negociaciones entre los dos líderes en el marco de un juicio de una semana de duración. Trump quiere un procedimiento más llamativo no solo para absolverlo sino para reivindicarlo de los cargos de juicio político de la Cámara, aunque ha dado instrucciones a los funcionarios para que no se presenten en la Cámara.

McConnell y la mayoría de los senadores republicanos prefieren un juicio rápido para pasar de la acusación. Muchos demócratas de la Cámara centrista han comenzado a señalar que ellos también están listos para votar y seguir adelante. Los demócratas del Senado quieren saber de John Bolton, Mick Mulvaney y otros, mientras el proceso llega a la sala para el juicio.

"¿Por qué es el líder, por qué el presidente tiene tanto miedo de que estos testigos vengan a declarar?"