Trump revela su método para no contagiarse de coronavirus

WASHINGTON - El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el miércoles que lleva "semanas" sin tocarse la cara como precaución ante el nuevo brote de coronavirus y que es algo que "echa de menos".

"No me he tocado la cara desde hace semanas. Han pasado semanas. Lo echo de menos", bromeó el mandatario.

Trump hizo esas declaraciones en la Casa Blanca durante una reunión sobre el coronavirus con los directivos de las principales aerolíneas del país, entre ellas Southwest, United, American y JetBlue.

Las aerolíneas se han visto perjudicadas por cancelaciones y la decisión de algunas multinacionales de suspender o reducir los viajes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EEUU han recomendado a los ciudadanos no tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, como medida preventiva para evitar el contagio del virus.

También aconsejan a los estadounidenses lavarse las manos con jabón y agua durante al menos 20 segundos; así como usar un gel desinfectante para manos que tenga al menos un 60% de alcohol.

La respuesta de Trump al virus ha generado polémica, porque la semana pasada pareció restar importancia a la enfermedad al compararla con la gripe estacional y, durante un mitin electoral en Carolina del Sur, pareció referirse al coronavirus como una "farsa" exagerada por los demócratas para perjudicarlo.

Su afirmación de que lleva semanas sin tocarse la cara generó también bromas en las redes sociales de personas que retaban a otros a mostrar cuánto eran capaces de permanecer sin hacerlo.

Este lunes, el presidente se reunió con los directivos de 10 empresas farmacéuticas y les pidió que aceleren la búsqueda de una vacuna para el brote.

En EEUU, 11 personas han muerto por causas relacionadas con el virus y hay unos 150 infectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el miércoles de que se han registrado más de 93,000 casos confirmados de coronavirus en el mundo.

En China, los casos se elevan a más de 80,000 infectados y hay más de 3,000 muertos.

Con 835 casos, Irán es donde la situación es más alarmante, mientras que Corea del Sur e Italia se mantienen como los otros dos países más afectados, con 516 y 466 nuevos contagiados, respectivamente.