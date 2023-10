“Podemos esperar de 20-25 camiones diariamente”: Se agudiza la situación migratoria en Chicago

CHICAGO - El fin de la crisis migratoria en Chicago pareciera no tener fin ya que autoridades locales esperan un mayor número de migrantes en los próximos días debido a que el gobernador de Texas no va a respetar el toque de queda de la ciudad, que es entre 10 p.m. y 6 a.m.

Desde que llegó el primer autobús de inmigrantes en busca de asilo a Chicago, la suma de inmigrantes asciende a 17,000, según dio a conocer la alcaldía este jueves.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Autoridades dijeron que esperan esa cifra aumente ya que la llegada de autobuses aumentara en los próximos días. Agreggaron que varios factores podrían provocar que aumente al doble el número de autobuses con migrantes que llegan a diario a Chicago desde puntos fronterizos por lo que están tomando cartas en el asunto.

"Podemos esperar de 20 a 25 camiones diariamente 24-7. Adicionalmente, El Paso empezó a hacer su propio contrato con una compañía de camiones de manera separada del gobernador de Texas y nos explicaron que también mandarán de 2 a 4 camiones por día," explicó Cristina Pacione Zayas, la subjefa de gabinete del alcalde Brandon Johnson.

Más de 400 migrantes han sido transportados en camiones de la Ciudad a sus destinos.

Recientemente se anunció sobre una comitiva de la ciudad de Chicago que viajará a la frontera y, aunque no saben exactamente cuándo será, dice que tiene el fin de tener una mejor coordinación.

"El objetivo es que tengamos una coordinación más estrecha en las áreas que podremos coordinar. No podemos controlar el número de camiones y la respuesta federal, pero lo que sí podemos controlar es que entendamos mejor lo que está pasando en uno de esos puntos y cómo construimos esa relación para que tengamos un mejor alineamiento y podamos planear al ver a quienes estamos recibiendo", explicó Pacione-Zayas.

Actualmente hay 2,382 inmigrantes esperando en aeropuertos y estaciones de policía para ser acomodados en un albergue.

Pacione-Zayas nos explicó cómo serán seleccionados en los nuevos albergues. Indicó que lo hacen a través de diferentes tipos de cálculos como es la composición de albergues, si son para adultos solteros o para familias y el tiempo de que las personas han estado esperando en esos lugares.

Por otro lado, la Oficina del Gobernador Pritzker confirmó que hay personal del Departamento de Seguridad Nacional trabajando el conjunto con el Departamento de Servicios Humanos y visitando los albergues.