Publican formulario de plan migratorio para venezolanos: conoce cómo aplicar

MIAMI, Florida - Estados Unidos inició este martes el proceso de solicitudes para acceder a los 24,000 permisos migratorios temporales para venezolanos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había anunciado medidas para controlar la migración venezolana, que incluye este programa que da estatus legal por dos años a quienes llegan en avión luego de optar por el beneficio y la expulsión inmediata de la mayoría de quienes crucen la frontera sur sin autorización.

Este martes 18 de octubre se publicaron los pasos para aplicar al beneficio y el formulario para iniciar el proceso. Se trata de una medida similar a la que se le otorga a los ucranianos y que busca controlar la llegada de venezolanos a través de la frontera, lo que se ha multiplicado en el presente año. Entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150,000 venezolanos han sido arrestados en la frontera sur de EEUU, en comparación con los 50,499 en el mismo periodo del año pasado, según los datos oficiales disponibles.

¿CÓMO SE PUEDE APLICAR A ESTA MEDIDA?

El primer paso en el proceso es que el patrocinador con sede en los EEUU presente un Formulario I-134, "Declaración de apoyo financiero", ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), para cada ciudadano venezolano o miembro de la familia inmediata que busca apoyar, incluidos los niños menores. Luego, el gobierno de los EEUU examinará al partidario para asegurarse de que puede apoyar financieramente a los ciudadanos venezolanos a los que está de acuerdo en brindar apoyo.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA OBTENER EL BENEFICIO?

Los pasos clave en el proceso son seis, de acuerdo con USCIS:

- Paso 1: Patrocinio Económico: Llenar el Formulario I-134

- Paso2: Enviar Información Biográfica: El beneficiario recibirá un correo electrónico de parte de USCIS con instrucciones sobre los próximos pasos.

- Paso 3: Enviar la Petición en la Aplicación Móvil CBP One

- Paso 4: Recibir Autorización Adelantada de Viaje a Estados Unidos. Después de completar el Paso 3, el beneficiario recibirá una notificación en su cuenta myUSCIS que confirmará si CBP les proporcionará una autorización adelantada para viajar a Estados Unidos.

- Paso 5: Obtener Permiso de Permanencia Temporal en el Puerto de Entrada.

- Paso 6: Obtener el Permiso de Permanencia Temporal.

¿CON EL PERMISO DE PERMANENCIA TEMPORAL SE PUEDE OPTAR A UN PERMISO DE EMPLEO?

Las personas pueden solicitar autorización de empleo de parte de USCIS mediante la presentación del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo. Las personas a quienes se les otorgue el permiso de permanencia temporal y sean elegibles para solicitar autorización de empleo pueden hacerlo en línea.

Todas las personas de dos años de edad o más tendrán que completar un examen médico para la tuberculosis, incluida una prueba de ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA), dentro de los 90 días posteriores a su llegada a Estados Unidos.

Los migrantes coinciden en que ellos quieren cruzar a EEUU, pero que si no se les permitirá prefieren que los manden de regreso a Venezuela.

¿A QUIÉNES PUEDE BENEFICIAR ESTA MEDIDA?

En virtud de este programa migratorio, del que están excluidos los deportados de EEUU en los últimos cinco años o las personas que hayan entrado a Panamá o México de manera irregular, el Gobierno estadounidense aceptará en un principio a 24,000 personas. No serán aceptadas las personas que tengan una residencia permanente o nacionalidad de otro país que no sea Venezuela. No se informó si ese número podría ser modificado más adelante.

Adicionalmente, explica USCIS que la persona beneficiara debe:

Ser nacional de Venezuela o ser familiar inmediato (cónyuge, pareja de hecho o hijo soltero menor de 21 años) y viajar con un venezolano elegible;

Poseer un pasaporte válido para viaje internacional; estar fuera de Estados Unidos;

tener una persona de apoyo que esté basada en Estados Unidos que haya presentado un Formulario I-134 a nombre del beneficiario que USCIS haya investigado y confirmado y proporcionar su propio viaje comercial a un aeropuerto de EEUU;

Someterse y pasar las verificaciones e investigaciones requeridas.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS VENEZOLANOS QUE INGRESEN SIN AUTORIZACIÓN POR LA FRONTERA CON MÉXICO?

El DHS devolverá a México a la mayoría de venezolanos que sean interceptados después de atravesar la frontera sur sin autorización. Las expulsiones serán llevadas a cabo bajo el Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia y heredada de la Administración del expresidente Donald Trump (2017-2021). Esta medida se puede aplicar de manera inmediata.

¿QUÉ PASA CON LOS VENEZOLANOS QUE YA SE ENCUENTRAN EN EEUU?

La medida no se ha referido hasta ahora a venezolanos que ya se encuentran en EEUU. “Estas acciones dejan en claro que existe una forma legal y ordenada para que los venezolanos ingresen a Estados Unidos, y la entrada legal es la única forma”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas. Además aclaró que "aquellos que sigan el proceso legal tendrán la oportunidad de viajar de manera segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”.

¿QUIÉNES PUEDEN SER PATROCINADORES PARA QUE UN VENEZOLANO INGRESE LEGALMENTE A EEUU?

Cualquier persona residente en EEUU con estatus legal, incluidos los representantes de empresas u otras organizaciones o entidades, pueden apoyar a un posible beneficiario de Venezuela. Se incluye a quienes tienen un estatus de protección temporal o asilo; tener un "parole" o una acción diferida o salida forzada diferida. Todo patrocinador debe aprobar la verificación de antecedentes y seguridad y

demostrar suficientes recursos financieros para recibir, mantener y apoyar a la persona o personas que está de acuerdo en apoyar durante la duración.

Las personas y los representantes de las organizaciones que deseen postularse como patrocinadores deben declarar el apoyo financiero de la organización y deben aprobar los chequeos de seguridad.

¿DESDE CUÁNDO COMIENZA A APLICAR ESTE PLAN?

Según anunció el DHS el pasado 12 de octubre, es con vigencia inmediata, por lo que los venezolanos que estaban ingresando a EEUU por tierra desde la frontera sur, sin autorización, han sido devueltos a México. Y desde este martes 18 de octubre de 2022 pueden comenzar a aplicar los patrocinadores que brindarán apoyo a los beneficiarios de este plan migratorio.

El que se venza la green card no significa que se deja de ser residente automáticamente, afirma un abogado.

¿QUIÉNES NO PODRÁN APLICAR A ESTE PROGRAMA?

Personas a las que se ha ordenado su expulsión de Estados Unidos en los cinco años anteriores, personas que hayan cruzado sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha del anuncio; quienes hayan ingresado irregularmente a México o Panamá después de la fecha del anuncio, o que sean residente permanente o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, o que tengan actualmente la condición de refugiado en cualquier país. Tampoco son elegibles quienes no tengan los esquemas de vacunación completa o no cumplan con otros requisitos de salud pública. Los venezolanos no deben viajar a México para intentar ingresar a Estados Unidos, recalca DHS.

¿DÓNDE PUEDO REVISAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MEDIDA MIGRATORIA Y EL PROCESO DE APLICACIÓN?

La información completa sobre la medida y el proceso para aplicar está disponible en la página web de USCIS: https://www.uscis.gov/venezuela.