“Ni Chicago ni el estado nos avisaron”: alcalde de Burr Ridge reacciona a llegada de migrantes

BURR RIDGE – Esta semana llegaron más camiones de migrantes procedentes de Texas a Chicago y, parte del grupo fue enviado al suburbio de Burr Ridge, algo que habría tomado por sorpresa a los funcionarios.

Actualmente, son 64 migrantes compuestos mayormente de familias con niños quienes se están quedando dentro de un hotel en el suburbio de manera temporal, en lo que comienza su adaptación a la vida en los Estados Unidos.

Ya ha habido tres grupos de migrantes que han llegado a la Ciudad de los Vientos como parte de una iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, de enviar a solicitantes de asilo a ciudades santuario.

“Si están llegando a Illinois, saben que es un estado que le da la bienvenida. Nos encargaremos de que tengan un lugar donde vivir y que se sientan cómodos”, expresó el gobernador J.B. Pritzker.

Mientras el gobernador Pritzker y la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, han afirmado que los recibirán con los brazos abiertos, el alcalde de Burr Ridge y su administración tuvieron que actuar rápido para acomodar a los migrantes ya que, según ellos, desconocían el plan.

“Nosotros no teníamos idea de esto. Vamos a enfrentarlo y asegurarnos de que los migrantes se sientan bienvenidos y seguros, pero ni la ciudad de Chicago ni el estado nos avisaron. La alcaldesa de Chicago se quejó porque Texas no le avisó, y eso me pasó a mí”, dijo Gary Grosso, alcalde de Burr Ridge.

El alcalde Grosso comentó a Telemundo Chicago que espera que los migrantes estén hospedados en un hotel de Burr Ridge durante al menos 30 días y después verán cómo pueden continuar ayudándolos.

“La comunidad ha respondido de buena manera. Muchos estaban preocupados y eso fue a causa de la falta de comunicación, si nos hubieran avisado que los enviaban para acá, estaríamos mejor preparados”, afirmó Grosso.

Por su parte, la administración del gobernador Pritzker comunicó que el estado tiene una relación previa con el hotel utilizado y que todo el equipo de empleados ha hecho un gran trabajo para recibir a los migrantes.

Telemundo Chicago intentó comunicarse con la oficina de la alcaldesa Lightfoot para hablar sobre la situación, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.