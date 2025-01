Telemundo presenta especial “Inmigración y tus Derechos” para aclarar tus dudas migratorias

HOUSTON - Telemundo presenta el primer town hall “Inmigración y tus Derechos”, donde expertos analizarán el actual estado del sistema migratorio de Estados Unidos y explicarán a la comunidad lo que se debe saber a menos de una semana de que cambie la administración en Washington con la llegada de Donald Trump nuevamente al poder por los próximos 4 años.

El town hall se realizará este miércoles 15 de enero, durará dos horas y lo podrás ver en los canales streamings de las estaciones locales de Telemundo.

Deportaciones masivas, derechos de inmigrantes, fraudes, ciudadanía, asistencia consular, protecciones humanitarias, asilos y DACA son los temas que se hablarán en una conversación abierta y franca con la comunidad presente, apoyada por organizaciones proinmigrantes como Crecen Community in Action (CRECEN) y Immigrant Families and Students in the Fight (FIEL).

El town hall contará con la representación del American Immigration Lawyers Association, (AILA) Chapter Texas, el National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO), la Oficina del Alguacil del Condado Harris (el tercer condado más grande del país), la cónsul general de Honduras en Houston y otros abogados de inmigración, quienes responderán las preguntas de la comunidad sobre los temas más álgidos en la materia.

El panel de expertos está conformado por Beatriz Trillos-Ballerini (chair de AILA en Texas), Naimeh Salem (abogada de inmigración), Silvia Mintz (abogada de inmigración, civil y de familia), Gilda Silvestrucci (cónsul general de Honduras en Houston), Adrián Izaguirre (NALEO) y Rafael Pantoja (Oficina del Alguacil del Condado Harris).

El abogado Matt Adams habló en exclusiva con TELEMUNDO Digital.

El especial de 2 horas será transmitido de costa a costa del país por los canales de streaming de Telemundo (Telemundo Florida, Telemundo Noreste, Telemundo Texas y Telemundo California) este 15 de enero a las 9 p.m. EST, 8 p.m. CST y 9 p.m. PST.

“Inmigración y tus Derechos”, igualmente, podrá ser sintonizado a través de los diferentes sitios web y aplicaciones móviles de Telemundo en tu respectiva ciudad.

El panel será moderado por Crystal Ayala, presentadora principal de Telemundo Houston y se llevará a cabo desde las instalaciones de POST, en Downtown Houston.

Además, varias estaciones de Telemundo (Telemundo Houston Telemundo Chicago, Telemundo Colorado, Telemundo El Paso, Telemundo Fresno, Telemundo Nueva Inglaterra, Telemundo Nuevo México, Telemundo Sacramento, Telemundo San Antonio, Telemundo Utah y Telemundo Washington), entre otras, retransmitirán el especial “Inmigración y tus Derechos” en ediciones especiales por sus canales locales entre el viernes 17 al domingo 19.

En una nueva entrega de Inmigración y tus derechos, te explicamos el escenario para los inmigrantes con casos pendientes ante USCIS.