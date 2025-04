¿Por qué conocer tus derechos puede salvarte de un inminente arresto de ICE? Te explicamos

Conocer tus derechos migratorios es clave y esta ha sido precisamente una de las herramientas que ha 'salvado' a inmigrantes de ser detenidos por agentes de ICE.

Tener claro a qué tienes derecho, sin importar tu estatus migratorio, es fundamental. Es así como cada vez más inmigrantes se han librado de un inminente arresto por el simple hecho de informarse.

En esta nueva guía de Inmigración y tus derechos, compartimos los casos de migrantes quienes dicen haberse salvado de una potencial detención y cuáles fueron sus argumentos.

El caso de una madre que se mantuvo en su vehículo

“Si no te bajas, o no bajas, te voy a llevar con tus hijos”, esas fueron las instrucciones que una madre asegura haber recibido de un presunto agente de inmigración.

Ella dice que no se dejó intimidar por los agentes federales que la interceptaron en su vehículo cuando iba al supermercado con sus dos hijos pequeños.

"Solo me dijo que me bajara, entonces yo le pregunté y contesté, ¿traes una hoja firmada donde diga mi nombre, que yo me tengo que bajar? Él me dijo no", explicó la madre de familia.

Juliana Mira Arango, asistente legal en un bufete de abogados en Boston, dice que hacer valer nuestros derechos como comunidad inmigrante hace la diferencia.

“Su carro es considerado su propiedad privada, no es necesario que se bajen del carro, pueden bajar simplemente la ventana”, resaltó Mira Arango.

La madre asegura que siempre se mantuvo firme en su posición, y a los oficiales no les quedó otra que marcharse.

El caso de un gerente de restaurante que exigió un abogado

En un restaurante en Boston, el gerente hizo valer sus derechos frente a agentes de ICE que llegaron haciendo preguntas.

Él asegura que los agentes le pidieron que por favor les entregara la documentación de todos sus empleados, incluidos números del Seguro Social y su estatus migratorio.

"Entonces yo le dije "yo no puedo hacer eso, discúlpame... si tú necesitas eso yo necesito que esté mi abogado. Yo sé cuales son mis derechos y cuáles son los derechos de mis empleados", les dijo el gerente.

El caso de una empleada que no reveló su estatus migratorio

En otro establecimiento de Boston que visitaron agentes de ICE, una de las empleadas también se acogió a sus derechos tras una interacción con supuestos agentes federales.

La trabajadora del local comercial asegura que los agentes le preguntaron si era ciudadana americana.

"Entonces yo ahí sentí como una alerta, gracias a Dios me he estado documentando de mis derechos y todo eso... y yo le dije "No, yo no tengo que responder a esa pregunta"... entonces se quedó como… "esta como que sabe sus derechos… aquí no hay nada".

¿Qué dicen los abogados?

La recomendación de Juliana Mira Arango es que sepan sus derechos. "Nosotros tenemos tarjeticas en las que informamos al cliente los derechos que tienen, como quedarse callado, en silencio, no hay necesidad de que contesten nada", señala Mira Arango.

Otras cosas a las que tienes derecho es a no abrir la puerta, no firmar ningún documento, y exigir la presencia de un abogado.

Las tarjetas rojas se continúan distribuyendo en la comunidad haciendo mención de los derechos de los inmigrantes, y la educación a las familias, lo cual es clave ante un encuentro con los agentes federales.

Para más de Inmigración y tus derechos, haz clic aquí.