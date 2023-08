Illinois proveerá servicios fúnebres a niña migrante que murió tras viajar en autobús que partió de Texas

SPRINGFIELD, Illinois — Illinois se encargará del funeral y entierro del jueves de la niña migrante que murió la semana pasada en un autobús que se dirigía a Chicago desde Texas, dijeron las autoridades.

Jismary Alejandra Barboza González, quien habría cumplido 4 años la próxima semana, murió el 10 de agosto mientras viajaba en un autobús fletado como parte del programa del gobernador de Texas, Greg Abbott, que comenzó el año pasado para enviar migrantes que cruzan el estado a ciudades lideradas por demócratas en todo el país.

Rachel Otwell, vocera del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés), confirmó el nombre de la niña y dijo que el Centro de Bienvenida de Illinois, un programa parcialmente financiado por el estado, cubrirá los costos del entierro de Jismary. La tía abuela de la niña, Gisela González, dijo que la familia partió hacia Estados Unidos en mayo desde su hogar en Colombia, donde nació Jismary.

Otwell también confirmó esta información a Telemundo Chicago y NBC Chicago. Otwell agregó que IDHS se asocia con centros de bienvenida y brinda apoyo financiero parcial para sus operaciones. "Centros de bienvenida ofrecen servicios de apoyo a migrantes y los recursos que ofrecen estas organizaciones comunitarias son ofrecidas a su discreción," indicó Otwell.

El funeral de la niña está programado para el jueves en una iglesia en Warsaw, Indiana.

Los centros de acogida ofrecen servicios integrales para los migrantes. Pero Otwell dijo que la familia no ha solicitado otra ayuda.

Otwell se negó a identificar cuál de las 36 ubicaciones del centro de bienvenida brindaría el servicio. Tampoco dijo de qué país había emigrado la familia de Jismary.

“Dada la sensibilidad de este trágico evento, y la forma en que lamentablemente se ha politizado la migración, (el departamento) no cree que sea apropiado compartir ciertos detalles, como el centro exacto que ha apoyado a la familia,” dijo Otwell a The Associated Press.

Jismary murió el jueves mientras el autobús viajaba por la interestatal 57 a través del condado de Marion, en el sur de Illinois, a unas 90 millas (145 kilómetros) al este de St. Louis, Missouri. La autopsia del médico forense del condado Marion en Illinois, Troy Cannon, no fue concluyente en cuanto a la causa de la muerte. Cannon ordenó pruebas microscópicas de muestras de tejido de la niña en busca de anomalías. La oficina del forense dijo el miércoles que no tenía actualizaciones.

Gisela González, quien vive en Venezuela, dijo que no había indicios de que la niña estuviera angustiada o necesitara atención médica antes de que aparentemente sufriera un paro cardíaco en el autobús. Ella dijo que los padres de Jismary enfrentaron el traicionero Tapón del Darién y cruzaron cinco países centroamericanos y México antes de entregarse en un puesto de control de inmigración de Estados Unidos.

Según la División de Manejo de Emergencias de Texas, a los pasajeros del autobús, que partió de la ciudad fronteriza de Brownsville, se les tomó la temperatura y se les preguntó sobre las condiciones de salud antes de abordar. La declaración del viernes de la agencia que confirmó la muerte de la niña marcó la primera vez que las autoridades de Texas anunciaron una muerte desde que comenzaron a transportar migrantes en agosto de 2022.

Los funcionarios de Texas informaron que cuando la niña se enfermó, el autobús se detuvo a un lado de la carretera y el personal de seguridad a bordo llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos ayudaron a la niña, pero luego murió en un hospital.

La Operación Lone Star de Abbott envió a 30,000 migrantes que cruzaron a Texas en busca de asilo a Chicago, Washington, Nueva York, Filadelfia, Denver y Los Ángeles, las llamadas ciudades santuario, en una protesta que dice terminará cuando el presidente Joe Biden “asegure la frontera."