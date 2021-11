ICE busca a casi 80,000 indocumentados que no fueron procesados en la frontera

Las autoridades de inmigración los dejaron libres y ahora los buscan.

Unos 78,000 indocumentados, que cruzaron la frontera sur este año y fueron liberados dentro de Estados Unidos sin ser procesados, comenzarán a recibir órdenes de comparecencia esta semana bajo un nuevo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"ICE tomó su información y ahora ICE les va a mandar a esa dirección un aviso para que vayan a ICE a completar el proceso para ponerlos en proceso de deportación", explicó Luis Paoli, abogado de inmigración.

Esas personas no fueron procesadas en el momento de su ingreso porque las autoridades fronterizas estaban abrumadas con el gran número de migrantes.

En un comunicado, la agencia federal dijo que "los no ciudadanos deben dirigirse a la oficina de ICE más cercana para ser procesados utilizando la información recopilada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) como evidencia de ciudadanía y deportación".

Al llegar a una de las oficinas de ICE, se les tomarán huellas dactilares, fotos y se revisará el caso para determinar cómo proceder con el migrante.

Pero hay preocupación entre activistas que temen que los migrantes sean puestos en procesos de deportación sin tan si quiera haber visto esas órdenes.

Y es que, como explican algunos defensores de migrantes, con frecuencia esas personas cambian de dirección o las autoridades en la frontera registran incorrectamente sus datos.

“Puede ser que la no presentación de la persona no es resultado de su decisión de no presentarse, sino que simplemente nunca recibió la notificación para saber que tenía que presentarse en la corte. Y este es un viejísimo problema”, dijo la activista Helena Olea.

Más de un millón de personas que llegaron a la frontera sur fueron expulsadas del país bajo una política de salud pública, sin embargo, estos 78,000 indocumentados que ahora se buscan, fueron dejados en libertad condicional, algo que los críticos del gobierno dicen es lo mismo que un pase en blanco.