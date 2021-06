El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (​USCIS) advierte sobre una estafa de inmigración llamada "ley o visa de 10 años".

Aprovechando los miedos y la desesperación por encontrar una forma legal de permanecer en los Estados Unidos, es común que las familias indocumentadas crean en las promesas de algunos proveedores de servicios de inmigración y abogados de inmigración, incluso de hábiles estafadores, que afirman que es posible obtener la residencia legal permanente o una visa si se ha vivido durante 10 años en el país.

El caso de estafa más reciente ocurrió en el condado Nassau, Long Island, donde una mujer fingió ser una abogada de inmigración para estafar con más de $30,000 a inmigrantes bajo la promesa de conseguirles la tarjeta verde o una visa mediante la ley de 10 años.

USCIS señala que los estafadores a menudo presentan "¡una manera fácil de obtener una tarjeta de residencia!", pero lo que estas personas no revelan es que, como parte del proceso para obtener una tarjeta verde o visa basada en la residencia, el inmigrante primero debe ingresar al proceso de deportación.

Tampoco explican los otros requisitos para la llamada "visa de 10 años", incluido que el inmigrante debe demostrar "dificultades extremas, inusuales y excepcionales" para los miembros de su familia, lo cual no es "fácil" de hacer.

Como resultado de la estafa, las víctimas pagan altos costos por un servicio que creen que es seguro y fácil, cuando en realidad ocurre lo contrario.

La estafa no solo pone a los inmigrantes y sus familias en riesgo de deportación, también tergiversa gravemente el proceso de solicitud de visa.

Piden denunciar

USCIS alienta a los inmigrantes que han sido blanco de promesas o anuncios que promocionan la estafa de visa de 10 años a que presenten una queja de inmediato en este portal. También pueden llamar al 866-347-2423.

Es prioritario que todos los inmigrantes conozcan los riesgos ocultos involucrados en la estafa de la visa de 10 años, que requiere que los solicitantes entren en procedimientos de deportación sin la garantía de que su solicitud de visa será aprobada.

Además de la estafa de visa de 10 años, USCIS advierte sobre los proveedores de asistencia de inmigración no autorizados que se aprovechan del miedo de las familias vulnerables al atraerlas con la falsa promesa de un estatus legal migratorio a cambio de cientos, y a veces miles, de dólares.

El Departamento de Justicia divulga de forma constante avisos en los que advierte de distintos fraudes y engaños; por ejemplo, los estafadores que se hacen pasar por oficiales de inmigración por teléfono, o quienes se roban los reembolsos de los trámites en lugar de devolvérselos al solicitante, o quienes cobran por los formatos migratorios gratuitos.

Si bien la cancelación de la deportación para los no ciudadanos es una forma de adquirir una tarjeta verde, los inmigrantes suelen malinterpretar este estado de derecho. Si alguien te dice que automáticamente tienes derecho a una tarjeta de residencia, simplemente porque has vivido en el país diez años, tal ‘consejo’ es incorrecto y puede ocasionar problemas graves en su caso si no está preparado.

TOMA EN CONSIDERACIÓN QUE:

1) El único lugar para solicitar la cancelación de deportación es ante un juez de inmigración, no ante el servicio de inmigración.

2) Debes demostrar que has estado en el país durante al menos 10 años entre tu llegada y la entrega de tus documentos por parte de Inmigración. De ahí la Ley de inmigración de diez años.

3) Debes tener buen carácter moral durante los 10 años. Los enfrentamientos con la policía, la falta de pago de impuestos y el fraude son problemas comunes que interfieren con la demostración de un buen carácter moral.

4) Tienes que demostrar que tu deportación resultaría en dificultades excepcionales y extremadamente inusuales para tu cónyuge, padre o hijo que es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta verde.

5) Las ‘dificultades excepcionales’ se relacionan con la salud y la edad de tu cónyuge, padre o hijo, al igual que las condiciones de tu país de origen: su economía, oportunidades educativas, médicas y laborales.

6) En los últimos años, muchos solicitantes de cancelación de deportación están recibiendo un "cierre administrativo", basado en un acuerdo mediante la discreción fiscal. En lugar de tarjetas de residencia, estas personas tienen derecho a renovar los permisos de trabajo por tiempo indefinido.

7) Solo 4000 inmigrantes pueden ganar la cancelación de deportación en un año.

Si tienes dudas, consulta a un abogado autorizado y con licencia. Aquí puedes verificar si la persona u oficina a quien consultas tiene permitido proveer consejo legal.