Cómo es el proceso de ingreso a EEUU para los solicitantes de asilo

TIJUANA - Mientras cientos de solicitantes de asilo se aglomeraron en El Chaparral, hubo quienes prefirieron no arriesgarse y permanecer en los albergues, pues saben que en este proceso la paciencia y el orden serán elementales. TELEMUNDO 20 investigó más sobre el esfuerzo binacional para que los miles de solicitantes de asilo crucen a EEUU.

Según han informado las autoridades estadounidenses, en esta etapa solo aplican los migrantes que han tenido que esperar en México dentro del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP) que tiene un caso activo. Y es a través de la página de Internet conecta.acnur.org la única forma en la que pueden dar continuidad a la solicitud de asilo.

(Para revisar el estatus de cualquier caso en línea visita la página de Ciudadanía y Servicios de Inmigración aquí.)

Se trata del primer grupo de migrantes que estuvieron varados en México por varios meses sin poder cruzar a EEUU para pedir asilo político.

En la página en español, se le pide al solicitante de asilo identificar si tiene un caso activo y luego se explica paso a paso para conocer el proceso y comenzar con el llenado del formulario que dará seguimiento a su solicitud.

Lety Herrera, directora de Pro Amore Dei, uno de los albergues para migrantes en Tijuana, dijo que los migrantes necesitarán paciencia "no crean que van a llegar y cruzar de inmediato".

Fotos: solicitantes de asilo esperan su turno para ingresar a EEUU en medio de la confusiu00f3n del proceso

Pro Amore Dei aloja alrededor de 160 personas, la mayoría son familias procedentes de Centroamérica y algunas también de algunos estados de México, sin embargo, solamente entre 40 y 45 son parte del programa de MPP.

“Debemos tener paciencia si aguantamos mucho lo mucho hay que aguantar ahora lo que falta”, dijo Yeimi Alfaro, migrante de El Salvador quien llegó con sus dos hijos, pero no pudo iniciar el proceso legal para pedir asilo en Estados Unidos. "Estoy en la espera cuando yo vine ya había empezado la pandemia y no tengo el número no tengo nada estoy a espera de qué vaya a pasar con nosotros y vamos a poder entrar no vamos a poder entrar".

Según Herrera, La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) están a cargo de coordinar con el gobierno de Estados Unidos y México están coordinado el cruce de los migrantes bajo MPP. Estas organizaciones con asociación de los albergues en las fronteras serán los que determinarán quienes son elegibles en su proceso de MPP.

Este viernes, 25 migrantes fueron seleccionados por el gobierno mexicano para entrar a EEUU por autobús.

Según Michael Hopkins, director ejecutivo de Jewshis Family Service of San Diego, se les realizó una prueba de COVID-19 en un sitio de preparación en México antes de que se les permitiera entrar a Estados Unidos, además se les dio un cubrebocas que deberían usar durante el trayecto.

Una vez que dan negativo, los migrantes fueron admitidos en EEUU y trasladados a hoteles donde pasarían la cuarentena antes de viajar a sus destinos finales en Estados Unidos.

A partir del lunes 22 de febrero, habrá una línea telefónica gratuita para brindar atención de 10 a.m. a 6 p.m. disponible en la plataforma digital de conecta.acnur.org.

Todos aquellos solicitantes que no estén dentro del programa MPP, deberán continuar en espera de nuevas disposiciones del gobierno estadounidense y evitar concentrarse en los puertos fronterizos, informó la Embajada de EEUU en México.