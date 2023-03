Illinois aprueba proyecto de ley que responsabiliza a Uber y Lyft por la seguridad de pasajeros

La Cámara de Representantes de Illinois aprobó a principios de esta semana una ley que hará responsables a los servicios de transporte compartido en caso de que alguien resulte herido o agredido durante un viaje.

La legislación es una enmienda a la actual Ley de Proveedores de Redes de Transporte, que elimina las disposiciones según las cuales una "red de transporte", como Uber o Lyft, no equivale a una asociación de taxis y, por tanto, no puede ser considerada responsable en caso de incidente.

La enmienda al proyecto de ley fue aprobada en la Cámara de Illinois por 73 votos a favor y 36 en contra, y la medida se enfrentó a cierta oposición por parte de los republicanos de la cámara.

Según la afiliada de NBC WAND, un demócrata de la Cámara dijo que los conductores de vehículos compartidos han estado luchando por este cambio, diciendo que el proyecto de ley establece la responsabilidad de los servicios ampliamente utilizados.

"Este proyecto de ley en particular, que creo que es muy importante, establece el deber de diligencia en Lyft y Uber y las grandes empresas que están haciendo varios millones de dólares de las personas que conducen en sus propios coches a sus propias expensas", dijo Urbana demócrata Carol Ammons.

Los miembros del GOP de la Cámara argumentaron que el cambio era innecesario, con un republicano de Decatur diciendo que la propuesta estaba atacando el libre mercado, mientras que afirma que toma los servicios de viaje compartido a menudo y cree que los conductores cuidan adecuadamente de los pasajeros, según WAND.

"Si no lo hicieran, no estarían haciendo lo que están haciendo", dijo el representante Dan Caulkins. "No estarían en el negocio por mucho tiempo. Ese conductor obtendría malas calificaciones y nadie les saludaría. Esto es otro ataque al libre mercado".

La medida se aprueba la misma semana en que se ha recuperado en Little Village el cadáver de una mujer de 21 años que estaba desaparecida desde enero. La mujer, Rosa Chacón, fue vista con vida por última vez cuando entraba en un vehículo Uber no lejos de donde se encontró su cadáver.

La legislación se dirige ahora al Senado de Illinois para su examen. Si el Senado aprueba la medida, la enmienda del proyecto de ley se dirigirá a la mesa del Gobernador Pritzker para que la firme y la convierta en ley.