Ferrara Candy Co. recibe multa por riesgos de amputación y lesiones en su fábrica de Bellwood

ILLINOIS- La fábrica de dulces con sede en Chicago, Ferrara Candy Co. ha sido multada por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos por infracciones en contra de la seguridad de sus empleados tras una inspección en una de sus plantas ubicadas en el suburbio de Bellwood.

La agencia propone una multa de $201,000 debido a la incapacidad de la compañía en establecer un programa de control de energía eficiente para que la maquinaria se desactive antes de que los trabajadores despejen atascos y reparen el equipo evitando así amputaciones y laceraciones en sus extremidades., dijo la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) en una carta enviada a la compañía el 9 de septiembre.

Según OSHA, es la tercera vez en cinco años que la compañía es citada por peligros de amputación en sus instalaciones en el 3000 Washington Blvd. La agencia también citó a Ferrara por no proporcionar una estación de lavado de ojos y por permitir que los trabajadores usen vehículos industriales de motor en mal estado.

La compañía recibió cuatro infracciones “graves” y una infracción repetida por procedimientos no adecuados de control de energía de la maquinaria.

La empresa tiene 15 días hábiles tras recibir la carta para cumplir, impugnar las citaciones, o para solicitar una conferencia informal con el director de área de OSHA.

“Ferrara Candy Co. sabe que sus trabajadores pueden sufrir lesiones debilitantes, como amputaciones, cuando las máquinas no se desactivan correctamente antes de repararlas o mantenerlas”, dijo Angeline Loftus, directora del área norte de OSHA en Chicago, en un comunicado de prensa el miércoles anunciando la multa.

“Sin embargo, el personal de la empresa continúa exponiendo innecesariamente a los empleados a estos peligros. OSHA continuará responsabilizando a los fabricantes por el uso de prácticas de trabajo seguras", dijo.

Ferrara Candy Co., con sede en Old Post Office en Chicago, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ferrara fabrica dulces que no son de chocolate, incluidas las marcas SweetTarts y Trolli. Fue comprado en 2018 por Ferrero Group, de nombre similar, conocido por producir productos de Nutella y Kinder.