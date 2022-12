En video: vendedores hispanos denuncian acoso y racismo por parte de presunto empleado de feria navideña

SAN JOSÉ, California - Vendedores hispanos denunciaron ante las cámaras de Telemundo 48 el supuesto acoso por parte de un hombre que ellos aseguran se identifica como empleado de la feria navideña Christmas in The Park en San José.

El incidente, captado por la cámara de uno de los afectados, ocurrió el 24 de diciembre en la calle frente al parque cuando el presunto trabajador comenzó a agredirlos.

“Le digo que no estamos haciendo nada malo, estamos trabajando y es cuando él se enojó y no sé qué le pasó. Yo lo empecé a grabar y se me vino encima queriéndome como golpear”, aseguró Gerónimo Hernández, vendedor ambulante.

Gerónimo explicó que durante el altercado el presunto agresor pateó su celular después de que cayera al suelo.

Otros vendedores del área aseguran haber sido víctimas de la misma persona.

“Viene a retarnos, a querer pelear, pegar y dijo que iba a traer a la policía y todo y le dijimos que los trajera, y dijo que entonces nos teníamos que identificar, y le dijimos que no había problema", dijo Angélica Enríquez, otra de las vendedoras ambulantes.

“Es discriminación y hasta puedo llamarle racismo porque nos dijo: 'A ustedes no les alcanza para pagar la aseguranza y ni siquiera pueden estar acá'. Y eso es prácticamente un insulto para nosotros como latinos”, afirmó Verónica Martínez, una de las vendedoras ambulantes.

Telemundo 48 se comunicó con la organización Christmas in The Park, que a través de un comunicado indicó: “No es justo para nuestros vendedores que sacaron los permisos apropiados tener vendedores sin permisos trabajando dentro del parque”.

Agregaron que estos permisos son para los vendedores dentro del parque.

Christmas In The Park también afirmó que el hombre que presuntamente acosa a los vendedores no es empleado de ellos ni de su compañía de seguridad.

Sin embargo, estos incidentes aparentemente habrían ocurrido fuera de estos límites. Los vendedores afectados se ubican al otro lado de la calle y fue en esa acera donde ellos dicen que fueron agredidos.

“Estamos conscientes de que no nos podemos meter allá, pero acá sí porque la policía ya vino y dijo que no estorbábamos a nadie”, aseguró Gerónimo.

El Departamento de Desarrollo Económico de San José explicó que es la división de cumplimiento de códigos de la ciudad la responsable de hacer cumplir la ordenanza de vendedores ambulantes en las calles, y que eventos con permisos especiales solo pueden hacerlos valer dentro del área de su dominio.