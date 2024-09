Viral: captan a vendedor de frutas de California rezando de rodillas antes de trabajar

Un vendedor de frutas en Gardena, California, se ha convertido en una sensación viral en una popular red social, y todo por la peculiar forma en la que da inicio a su jornada laboral en la intersección en la que coloca su puesto todos los días.

Con una sonrisa entusiasta y muchas ganas de trabajar, Luis Ángel Morales Fuentes, de 29 años, da inicio a su jornada colocando su puesto de frutas en la intersección del bulevar Redondo Beach y la avenida Orchard en Gardena. Después lava el piso con agua y jabón y luego se pone de rodillas para rezar.

"Desde que me despierto, doy gracias por otro día más, por otro amanecer", dijo Luis Ángeles Morales Fuentes, el vendedor de frutas que se hizo viral.

Pero las ventas de este inmigrante, que llegó desde Puebla, México, hace dos meses, para lograr su sueño americano, no pueden empezar sin antes rezar un padrenuestro y dos avemarías.

Las plegarias de Morales culminan con la señal de la cruz.

"Padre mío, cuídame y protégeme de todo mal y bendice mi día y mi venta", reza Morales.

El hombre afirma que sus padres le inculcaron desde niño que con fe todo se puede lograr.

"Mi papá principalmente dice: 'Siempre despiértate y persígnate'. Y mire, aquí estoy", señaló Morales.

El ritual religioso del joven lo llevó a hacerse viral en la red social TikTok con un video que ya tiene más de un millón de vistas, luego de que este viernes un usuario lo filmara y pidiera apoyo económico para los vendedores locales.

"Ha habido ocasiones en que a otros compañeros los han grabado durmiendo, yo dije, no creo que me hayan grabado durmiendo, casi nunca duermo. Cuando me enseñaron el video, sentí bonito y hasta me dieron ganas de llorar", relató el vendedor.

Morales contó que siente ganas de llorar porque en su natal Puebla están su esposa y dos hijos de 3 y 14 años.

Desde que el video se hizo viral en las redes sociales, el hombre asegura que algunos de sus clientes le han dejado jugosas propinas y que inclusive el domingo vendió toda su mercancía.

"Le agradezco a la raza que después de que subieron el video, pues me ayudaron a vender, estoy muy agradecido", dijo.

Morales contó que su mayor anhelo es poder un día lograr tener su propio negocio sobre ruedas para poder así sacar adelante a su familia en México.

"Pues qué más quisiera yo que tener un carrito propio y seguir luchando con las ganas que le echo ahorita", reflexionó.