Graduación en la prisión: uno de los hermanos Menéndez obtiene su título universitario

En una prisión de San Diego, un grupo singular de reclusos, incluyendo a Erik Menéndez, uno de los presos más famosos de la institución, se graduaron de la universidad.

Recibieron sus diplomas universitarios de la UC Irvine en el Centro Correccional Richard J. Donovan de San Diego el miércoles.

Esta es la segunda generación que se gradúa del programa de la UCI, que brinda a los reclusos la oportunidad de obtener su licenciatura en prisión. Los 15 graduados se especializaron en sociología y 11 de ellos se especializaron en inglés.

El año pasado fue la primera generación de graduados de la UCI, que incluyó a Lyle, el hermano mayor de los Menéndez. Erik no asistió a la ceremonia de graduación el miércoles para evitar las cámaras y la cobertura mediática, según el personal de la prisión.

Los hermanos Menéndez, condenados por el asesinato a tiros de sus padres dentro de su mansión de Beverly Hills en 1989, esperan una audiencia ante la junta estatal de libertad condicional programada para el 21 y 22 de agosto, tras la reducción de sus sentencias en mayo.

Los abogados de los hermanos han argumentado que su búsqueda de educación dentro de la prisión demuestra que se han rehabilitado y no representan una amenaza para la seguridad pública.

En la corte de Van Nuys también estuvieron presentes el martes los familiares de Erik y Lyle Menéndez, varios de ellos rindieron su testimonio ante el juez para pedir su liberación. Luis Treto reporta para Telemundo 52 a las 6 p.m. el 13 de mayo de 2025.

Joel Baptiste Abreu, otro recluso que se graduó, fue condenado a cadena perpetua por complicidad en homicidio, pero la educación le dio una nueva oportunidad.

"Pude absorber conocimientos y comprender realmente que podía hacer cosas que no creía poder; esas pequeñas victorias se convirtieron en grandes", dijo Abreu.

José Flores, expandillero y ahora en prisión durante 13 años, celebró su logro abrazando a su madre.

"Está tan orgullosa", dijo Flores conteniendo las lágrimas. "Mi vida estaba fuera de control, así que que ella me viera, que compartiera este momento especial conmigo, significa muchísimo para ella". Flores pudo caminar con orgullo y propósito después de no imaginar que graduarse de la universidad era su sueño.

“Todavía no lo puedo creer. Tomé una clase universitaria. Me arriesgué porque no pensé que me iría bien”, dijo Flores. “Al final del semestre, obtuve una calificación de 'B', y pensé: ¿Saben qué? Eso me hizo creer que podía lograrlo”.

La mayoría de los casi 9,000 graduados de UCI participaron en sus ceremonias de graduación hace unos días.