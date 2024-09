Universal, Disney y otros parques anuncian cambios por la amenaza del huracán Helene

ORLANDO, Florida. - Universal Orlando y otros parques temáticos del centro de Florida anunciaron los siguientes cambios debido a la amenaza del huracán Helene.

UNIVERSAL

Debido a la tormenta tropical Helene, Universal Volcano Bay estará cerrado el jueves 26 de septiembre.

El resto de l resort, incluidos los hoteles, permanecerán operativos.

Se prevee reabrir Volcano Bay en su horario habitual el viernes 27 de septiembre.

Para obtener más información, visite https://www.universalorlando.com/web/en/us/plan-your-visit/weather-updates/severe-weather.html).

BUSCH GARDENS

Busch Gardens Tampa Bay ha implementado su Política de tormentas con nombre y estará cerrado el jueves 26 de septiembre.

DISNEY

En horas de la tarde de miércoles, todos los campos de minigolf de Walt Disney World Resort permanecerán cerrados el jueves 26 de septiembre. Esto incluye los campos de minigolf Fantasia Gardens y Fairways y el de Winter Summerland.

Disney también ha cancelado algunos tours y extras el 26 de septiembre debido al huracán Helene. Los siguientes tours y extras cancelados son: Savor The Savanna, Up Close With Rhinos, Walking with giants y Wild Africa Trek.

LEGOLAND

En este momento, las operaciones y horarios del parque continúan con normalidad.