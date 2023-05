¿Eres quien dices ser? TSA ahora prueba tecnología de reconocimiento facial en los aeropuertos

Un pasajero camina hacia un puesto de control de seguridad del aeropuerto, desliza una tarjeta de identificación en una ranura y mira a una cámara sobre una pantalla pequeña. La pantalla muestra "Foto completa" y la persona pasa, todo sin tener que entregar su identificación al oficial de TSA sentado detrás de la pantalla.

Todo es parte de un proyecto piloto de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por su sigla en inglés) para evaluar el uso de la tecnología de reconocimiento facial en varios aeropuertos de todo el país.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“Lo que estamos tratando de hacer con esto es ayudar a los oficiales a determinar realmente que usted es quien dice quién es”, dijo Jason Lim, gerente de capacidades de gestión de identidad, durante una demostración de la tecnología a los periodistas en Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport.

El esfuerzo llega en un momento en que el uso de diversas formas de tecnología para mejorar la seguridad y agilizar los procedimientos no hace más que aumentar. TSA dice que el piloto es voluntario y preciso, pero los críticos han expresado su preocupación por las cuestiones de sesgo en la tecnología de reconocimiento facial y las posibles repercusiones para los pasajeros que quieran optar por no participar.

La tecnología se encuentra actualmente en 16 aeropuertos. Además de Baltimore, se está utilizando en Reagan National cerca de Washington, DC, aeropuertos en Atlanta, Boston, Dallas, Denver, Detroit, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Orlando, Phoenix, Salt Lake City, San José y Gulfport y Biloxi y Jackson en Mississippi. Sin embargo, no se encuentra en todos los puntos de control de la TSA, por lo que no todos los viajeros que pasan por esos aeropuertos necesariamente lo experimentarán.

Los viajeros colocan su licencia de conducir en una ranura que lee la tarjeta o colocan su foto de pasaporte contra un lector de tarjetas. Luego miran una cámara en una pantalla del tamaño de un iPad, que captura su imagen y la compara con su identificación. La tecnología verifica para asegurarse de que las personas en el aeropuerto coincidan con la identificación que presentan y que la identificación sea real. Un oficial de TSA todavía está allí y firma la evaluación.

Un pequeño letrero alerta a los viajeros que su foto se tomará como parte del piloto y que pueden optar por no participar si lo desean. También incluye un código QR para que obtengan más información.

Desde que salió, el piloto ha estado bajo el escrutinio de algunos funcionarios electos y defensores de la privacidad. En una carta de febrero a la TSA, cinco senadores (cuatro demócratas y un independiente que forma parte del caucus demócrata) exigieron que la agencia detuviera el programa y dijeron: “El aumento de la vigilancia biométrica de los estadounidenses por parte del gobierno representa un riesgo para las libertades civiles y los derechos de privacidad".

A medida que varias formas de tecnología que utilizan información biométrica, como identificaciones faciales, escaneos de retina o coincidencias de huellas dactilares, se han vuelto más generalizadas tanto en el sector privado como en el gobierno federal, ha surgido preocupación entre los defensores de la privacidad sobre cómo se recopilan estos datos, quién tiene acceso a ellos. y qué sucede si es pirateado.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) encontró un arma calibre 84 mm en el equipaje facturado en el Aeropuerto Internacional de San Antonio el lunes por la tarde.

Meg Foster, becaria de justicia en el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, dijo que existen preocupaciones sobre el sesgo dentro de los algoritmos de varias tecnologías de reconocimiento facial. A algunos les cuesta más reconocer los rostros de las minorías, por ejemplo. Y existe la preocupación de que los piratas informáticos externos encuentren formas de piratear los sistemas gubernamentales con fines nefastos.

Con respecto al piloto de la TSA, Foster dijo que le preocupa que, si bien la agencia dice que actualmente no almacena los datos biométricos que recopila, ¿qué sucede si eso cambia en el futuro? Y aunque a las personas se les permite optar por no participar, dijo que no es justo responsabilizar a los pasajeros agobiados que podrían estar preocupados por perder su vuelo si lo hacen.

“Podrían estar preocupados de que si se oponen al reconocimiento facial, estarán bajo más sospechas”, dijo Foster.

Jeramie Scott, del Centro de Información de Privacidad Electrónica, dijo que si bien es voluntario ahora, podría no serlo por mucho tiempo. Señaló que David Pekoske, que dirige la TSA, dijo durante una charla en abril que eventualmente se requeriría el uso de la biometría porque son más efectivos y eficientes, aunque no dio un cronograma.

Scott dijo que preferiría que la TSA no usara la tecnología en absoluto. Al menos, le gustaría ver una auditoría externa para verificar que la tecnología no esté afectando de manera desproporcionada a ciertos grupos y que las imágenes se eliminen de inmediato.

TSA dice que el objetivo del piloto es mejorar la precisión de la verificación de identidad sin disminuir la velocidad a la que los pasajeros pasan por los puntos de control, un tema clave para una agencia que atiende a 2.4 millones de pasajeros diariamente. La agencia dijo que los primeros resultados son positivos y no han mostrado diferencias perceptibles en la capacidad del algoritmo para reconocer a los pasajeros en función de la edad, el género, la raza y el origen étnico.

Lim dijo que las imágenes no se compilan en una base de datos y que las fotos y las identificaciones se eliminan. Dado que se trata de una evaluación, en circunstancias limitadas se recopilan y comparten algunos datos con la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional. TSA dice que los datos se eliminan después de 24 meses.

El pollo crudo daba vueltas junto al equipaje en un aeropuerto de EEUU. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) publicó el curioso hallazo en su cuenta de Instagram.

Lim dijo que la cámara solo se enciende cuando una persona ingresa su tarjeta de identificación, por lo que no recopila imágenes aleatorias de personas en el aeropuerto. Eso también les da a los pasajeros control sobre si quieren usarlo, dijo. Y dijo que la investigación ha demostrado que, si bien algunos algoritmos funcionan peor con ciertos datos demográficos, también muestra que los algoritmos de mayor calidad, como el que usa la agencia, son mucho más precisos. Dijo que usar las mejores cámaras disponibles también es un factor.

“Nos tomamos muy en serio estas preocupaciones sobre la privacidad y los derechos civiles, porque tocamos a muchas personas todos los días”, dijo.

El funcionario retirado de la TSA, Keith Jeffries, dijo que la pandemia aceleró en gran medida el lanzamiento de varios tipos de esta tecnología "sin contacto", mediante la cual un pasajero no entrega un documento a un agente. E imaginó un "punto de control del futuro" donde la cara de un pasajero se puede usar para registrar su equipaje, pasar por los puntos de control de seguridad y abordar el avión, todo con poca o ninguna necesidad de sacar una tarjeta de embarque o documentos de identificación.

Reconoció las preocupaciones sobre la privacidad y la falta de confianza que muchas personas tienen cuando se trata de proporcionar datos biométricos al gobierno federal, pero dijo que, en muchos sentidos, el uso de la biometría ya está profundamente arraigado en la sociedad mediante el uso de tecnología de propiedad privada.

“La tecnología llegó para quedarse”, dijo.