Trump sugiere deportar a ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos

En una reunión en el Despacho Oval con el presidente de El Salvador, Donald Trump propuso deportar de Estados Unidos a los "criminales de cosecha propia", lo que supondría una fuerte desviación de las normas legales y podría ser cuestionado en los tribunales.

"Me gustaría ir un paso más allá. Se lo dije a Pam, no sé cuáles son las leyes, siempre tenemos que obedecer las leyes, pero también tenemos criminales de cosecha propia que empujan a la gente en el metro, que golpean a ancianas en la nuca con un bate de béisbol cuando no están mirando, que son monstruos absolutos", dijo Trump, refiriéndose a la fiscal general Pam Bondi por su primer nombre.

"Me gustaría incluirlos en el grupo de gente para sacarlos del país, pero tendrás que estar mirando las leyes al respecto, Steve, ¿vale?," añadió Trump, pareciendo referirse al asesor de la Casa Blanca Stephen Miller.

Al ser preguntado más tarde si su propuesta incluía a los ciudadanos estadounidenses, Trump dijo "si son criminales" y enumeró los delitos antes de concluir: "sí, eso los incluye."

"¿Por qué, crees que son una categoría especial de personas?" , añadió Trump. "Son tan malos como cualquiera que entre".

Bondi, añadió Trump, "está estudiando" si los ciudadanos estadounidenses que han cometido delitos también pueden ser deportados fuera del país.

NBC News se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener información sobre la propuesta de Trump.

El texto de esta nota fue publicado originalmente en inglés por Megan Lebowitz y Katherine Doyle para NBC News.