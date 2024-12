Muere baleado el CEO de UnitedHealthcare en tiroteo en Manhattan; buscan al sospechoso

NUEVA YORK -- Las autoridades están buscando al sospechoso de disparar y matar al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en el centro de Manhattan el miércoles por la mañana, confirmó la Policía de la Ciudad de Nueva York.

Thompson, de 50 años y quien fue nombrado CEO en abril de 2021, estaba afuera del hotel New York Hilton en 1335 Ave of the Americas cuando el sospechoso le disparó en el pecho y la pierna alrededor de las 6:46 a.m., según CNBC y un portavoz del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York.

Este fue encontrado inicialmente inconsciente y sin respuesta, y fue llevado al hospital Mount Sinai West en estado crítico, pero luego murió a causa de sus heridas, según el Departamento de Policía de Nueva York.

No se han realizado arrestos en el caso y la policía dijo que están buscando al pistolero que abandonó el lugar vestido completamente de negro. Un testigo dijo que vio al pistolero irse en bicicleta después del tiroteo.

No está claro qué, si es que hubo algo, condujo al tiroteo. Sin embargo, la policía está investigando el tiroteo como un posible ataque contra Thompson, dijeron fuentes policiales a NBC New York.

UnitedHealth Group tenía previsto celebrar un día para inversores en el Hilton el miércoles, pero lo canceló tras los informes del tiroteo, informó CNBC.

“Me temo que algunos de ustedes saben que estamos lidiando con una situación médica muy grave con uno de los miembros de nuestro equipo”, dijo el personal de UnitedHealth Group durante el día de los inversores, según una transcripción obtenida por CNBC. “Y como resultado, me temo que vamos a tener que dar por finalizado el evento de hoy, lo cual estoy seguro de que comprenderán”.

NBC New York se comunicó con UnitedHealthCare para solicitar comentarios.

Esta es una noticia de último momento. Vuelva a visitarnos para las actualizaciones.