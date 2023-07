Un posible crimen de odio: queman cruces religiosas fuera de una iglesia

Investigadores de incendios respondieron el jueves por la mañana a un informe de cruces quemadas afuera de una iglesia en Sylmar.

El video de NewsChopper4 mostró una de las tres cruces afuera de la Iglesia Sylmar Christian Fellowship en el suelo.

Las autoridades en el lugar dijeron que parece que se usó un acelerante de combustión para iniciar el incendio, alrededor de las 5 a.m., afuera de la iglesia ubicada en la cuadra 1300 de la Calle Polk.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.

La iglesia tiene varios años en el área y cuenta con una congregación muy diversa de 200 personas. El pastor Pierre Howard, dijo que esto era no un crimen contra la iglesia si no contra Dios mismo.

“Tenemos hispanos, tenemos negros, tenemos blancos, hemos venido como ustedes”, dijo Howard. “Realmente no nos importa. No tenemos ningún problema. Y creo que es... alguien en un mal momento tomó una mala decisión. Espero que sea eso”.

El fuego no causo ningún daño a la estructura de la iglesia. Howard dijo que las cruces permanecerán exactamente dónde están y en la condición que quedaron después del fuego.

El grupo de trabajo que llegó hasta la iglesia, que incluye LAPD, ATF y el FBI, comenzará una investigación.

Como en cualquier caso que involucre una casa de culto, el caso está siendo investigado como un crimen de odio.

Raymond Mesa, de Telemundo 52, colaboró en la elaboración de este artículo.

Raymond Mesa, de Telemundo 52, colaboró en la elaboración de este artículo.