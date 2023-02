Subway anuncia cambio relacionado a la carne de sus sándwiches: mira de qué se trata

BOSTON, Massachusetts - La cadena de comida rápida Subway comenzará a rebanar la carne para sus sándwiches dentro de cada uno de sus 22,000 locales en Estados Unidos comenzando en el verano de este año.

Según Subway, el cambio es parte de una estrategia de la empresa para mejorar sus ofertas y para aumentar la rentabilidad de la compañía.

“Como parte de la transformación de Suba, estamos lanzando nuestras rebanadoras de carne a lo ancho de Estados Unidos, elevando la calidad de nuestras ofertas proteicas aún más”, dijo un vocero de la empresa a TODAY.

“Nuestro objetivo es tener carnes frescas, recién rebanadas, en todos nuestros restaurantes de EEUU para el verano de 2023”, agregó.

A diferencia de otras sandwicherías que cortan la cantidad de carne a pedido de los clientes, los empleados de Subway rebanarán las carnes por la mañana y por la tarde en cantidades preestablecidas.

La empresa confirmó que sus empleados que manejen las rebanadoras de carne deberán tener al menos 18 años.

“Somos unas de las pocas sandwicherías que no rebanan sus carnes en los restaurantes. No solo esto le da a los clientes una mejor percepción de la calidad de la carne, además ahorramos dinero ya que no tenemos que pagarle a otros para que lo hagan”, dijo John Chidsey, director ejecutivo de Subway, en una entrevista con CNN.

La noticia sobre los rebanadores de carne fue reportada originalmente por el portal Restaurant Business Online en agosto de 2022.

