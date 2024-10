La escalofriante historia de la pareja mutilada por monos y lo que vino después

A la anciana le faltaba el pulgar izquierdo. Una gruesa capa de tierra cubría sus brazos y piernas. Y cuando los agentes de policía y los trabajadores sociales se acercaron, un olor desagradable llenó sus fosas nasales.

Era julio de 2018, y las autoridades se habían presentado en la casa en West Covina, California, después de recibir informes de que varias personas vivían en la propiedad por razones desconocidas y los autos entraban y salían rugiendo del patio trasero a todas horas del día.

Pero la dueña de la casa, LaDonna Davis, de 74 años, no estaba en condiciones de arrojar luz sobre la situación. Parecía confundida sobre quién se alojaba allí y qué estaban haciendo. En un momento se desmayó frente a los oficiales.

"Tenemos que sacarla de aquí", recordó haber pensado Gilbert Amis, un oficial de la división de cumplimiento del código del Departamento de Policía de West Covina en ese momento.

Amis conocía a LaDonna. Casi todos en West Covina conocían a LaDonna, o al menos sabían de ella.

Ella y su marido, St. James, aparecieron en los titulares a finales de los años 60, cuando adoptaron a un bebé chimpancé llamado Moe y lo criaron como a un hijo.

Pero St. James había muerto la semana anterior y ahora los agentes creían que se estaban aprovechando de su frágil y deteriorada esposa cognitiva.

No tenían idea de que llevaría casi un año sacarla de la situación, y durante ese tiempo se vaciarían cientos de miles de dólares de sus cuentas, le robarían la mayoría de sus posesiones y miembros de una violenta banda de motociclistas tomarían el control de su propiedad.

"No pudimos detener la hemorragia", dijo Amis.

LaDonna supuestamente había experimentado una versión extrema de lo que les sucede a millones de personas mayores en Estados Unidos cada año. La explotación financiera es la forma más común de abuso contra las personas mayores.

Pero pocos tienen una historia de fondo tan extraña -o tan trágica- como LaDonna y St. James Davis.

Eran locos por los autos. En la década de 1970, St. James era un corredor de botes profesional que se convirtió en piloto de NASCAR. LaDonna era su jefa de equipo, una de las primeras mujeres en el circuito en desempeñar ese papel.

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL MONO MOE

Pero la verdadera estrella de la familia Davis era Moe, el chimpancé.

St. James trajo a Moe a casa desde Tanzania en 1967, y los Davis inmediatamente lo trataron más como un hijo que como una mascota.

Moe comía con ellos en la mesa de la cocina y dormía en su cama. Fue el padrino de su boda.

Pero en 1971, la ciudad de West Covina intentó que sacaran a Moe de la casa de los Davis, lo que provocó un enfrentamiento en la corte que terminó con el juez colmando al chimpancé de efusivos elogios.

“Por lo que he observado de Moe fuera y en la sala del tribunal, no tiene los rasgos de un animal salvaje y, de hecho, se comporta mejor que algunas personas”, dijo el juez Jack Alex.

Los Davis vivieron con Moe durante casi 30 años hasta que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo colocaron en un santuario de vida silvestre después de morder el dedo de un huésped de la casa. En un viaje para verlo en su 39 cumpleaños en 2005, sucedió lo impensable.

Otros dos chimpancés escaparon de su recinto justo cuando St. James y LaDonna se preparaban para comer pastel de cumpleaños con Moe.

Estos chimpancés, Ollie y Buddy, atacaron a los Davis. Uno mordió el pulgar izquierdo de LaDonna, pero fue St. James quien se llevó la peor parte del ataque.

Los chimpancés le sacaron el ojo derecho y le mordieron la nariz, ocho de sus dedos, un trozo de su cráneo, así como partes de sus labios, mejilla, nalgas, genitales y pies.

La agresión continuó durante varios minutos hasta que un pariente del dueño del santuario salió corriendo con un arma y mató a tiros a los dos chimpancés.

St. James pasó cinco meses en el hospital y se sometió a varias cirugías. Pero nunca volvería a caminar, ni a ver con su ojo derecho, ni a recuperar el uso completo de sus manos.

Mientras tanto, Moe fue trasladado a otro centro en las montañas de San Bernardino, y los Davis lo visitaban a menudo.

Un día de 2008, un copropietario del centro llamó con una terrible noticia. Moe había desaparecido.

Al parecer, se había escapado de su recinto después de romper las soldaduras de acero. Los Davis iniciaron una búsqueda frenética, pero nunca volvieron a ver a Moe.

El chimpancé al que habían amado como a un hijo durante casi 40 años desapareció de repente de sus vidas.

"Puedo hablar durante días sobre Moe", me dijo St. James en aquel entonces, conteniendo los sollozos mientras LaDonna, su cuidadora las 24 horas, lo consolaba. "Lo extraño muchísimo".

Pasó tres días con los Davis para un artículo para la revista Esquire. En las muchas horas que pasaon juntos, solo hablaron largo y tendido sobre dos temas: los coches y su chimpancé desaparecido.

“Espero que donde sea que esté Moe”, dijo LaDonna, “esté tomando buenas decisiones por sí mismo”.

Los Davis nunca tuvieron mucho dinero, pero recibieron $4 millones en un acuerdo de 2009 relacionado con el ataque, según el expediente judicial.

Durante los siguientes años, la vida diaria se volvió más difícil. St. James requería atención constante y LaDonna tenía más de 70 años y estaba perdiendo el ritmo.

Amigos y vecinos de toda la vida perdieron el contacto y en algunos casos murieron, lo que dejó a la pareja más aislada y vulnerable. Algunos hombres fueron traídos para ayudar

Los rumores sobre su propiedad de 1.5 acres en Holt Avenue seguían llegando y, a veces, las pertenencias de los Davis desaparecían.

“Ella siempre quería ayudar a la gente”, dijo Michael McCasland, un viejo amigo. “Pero todos parecían estafarla”.

LA LLEGADA DE MIN ZAW MAW

Luego, los Davis conocieron a un hombre que compartía su amor por los autos, un inmigrante de Myanmar llamado Min Zaw Maw.

Él llamaba a LaDonna “mamá”.

Maw conoció a los Davis en 2017. Cuando conoció a St. James, el tema rápidamente giró en torno a los motores de los automóviles.

Maw dirigía una empresa llamada Powertek Engineering Group que, según su sitio web, “diseñó el mejor sistema de combustión de motores de gas natural y propano del mundo”.

Pero aparentemente había pasado por momentos difíciles.

Él y su entonces esposa habían sido desalojados de su apartamento en la cercana Arcadia después de que su arrendador presentara una demanda diciendo que no habían pagado el alquiler mensual de $2,250, según una sentencia en rebeldía dictada en su contra en julio de 2017.

Poco antes de conocer a los Davis, Maw le propuso a un empresario local invertir en su negocio de motores.

LAS MENTIRAS DE MAW

“Tenía una buena historia”, dijo el empresario, Javier Puga, quien también era amigo de la familia de los Davis. “Luego descubrí que era un mentiroso”.

Puga dijo que brevemente le permitió a Maw usar un patio de construcción de su propiedad.

“El tipo estaba en la ruina”, dijo Puga.

(Maw niega que tuviera problemas de dinero en ese momento, y dijo que fue desalojado por “trabajar en un motor en el garaje”).

Maw trasladó su equipo a la propiedad de los Davis en Holt Avenue y comenzó a pasar más tiempo allí, dijo en una declaración. En los Davis, había conocido a una pareja que tenía cuentas bancarias considerables y una impresionante colección de automóviles. También tenían mala salud y no tenían parientes.

Pronto Maw llamaba a LaDonna "mamá" y ella a él "hijo", dijo en una declaración una mujer a la que Maw nombró cuidadora de LaDonna.

St. James fue hospitalizado en diciembre de 2017 después de sufrir un derrame cerebral.

LaDonna besa a St. James durante una estadía en el hospital después de que sufriera un derrame cerebral. Cortesía de Michael McCasland

Ese mismo mes, un cheque de $50,000 de una de las cuentas de los Davis, pagadero a Maw, fue cobrado, según los registros bancarios citados por el abogado designado por la corte para Ladonna, Frank Piro, en los documentos judiciales.

Fue uno de los muchos movimientos financieros cuestionables que serían objeto de escrutinio.

En un lapso de tres meses, se desembolsaron más de $260,000, ya sea mediante retiro o cheque pagadero a efectivo, de las cuentas de la pareja en Pacific Western Bank, según un informe que Piro presentó al tribunal.

El informe también señaló que LaDonna retiró prematuramente casi $250,000 de una cuenta de CD en una institución financiera diferente, Citizens Business Bank, lo que le generó una multa de $2,500.

Desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2018, LaDonna firmó cheques por un total de al menos $340,000 a nombre de Maw, su esposa y una entidad comercial que él había creado, según una revisión de cheques compensados ​​que se obtuvieron a través de una citación y que McCasland, el viejo amigo de los Davis, proporcionó a NBC News.

(Maw dijo en documentos judiciales que utilizó el cheque de $50,000 de LaDonna para cubrir los costos de mano de obra en sus propiedades y también para comprar y vender hot rods en su nombre. Pero un correo electrónico en respuesta a preguntas de NBC News decía que no necesitaba dinero de LaDonna; era LaDonna quien necesitaba la asistencia financiera de Maw).

Durante este período, la ciudad de West Covina había sido informada de una actividad preocupante en las casas de los Davis.

Los amigos habían estado llamando a la policía para informar sobre personas desconocidas en la casa en Holt Avenue y una segunda que la pareja poseía en Vincent Street, según un informe en forma de carta de Amis, el oficial de cumplimiento del código, que se basó en notas contemporáneas que relataban sus visitas a la casa de LaDonna de 2017 a 2019.

Los oficiales visitaron las propiedades y hablaron con los ocupantes ilegales, quienes afirmaron que tenían permiso para vivir allí y también para vender los vehículos que se habían acumulado en los patios traseros. Cuando los oficiales hablaron con LaDonna, ella parecía no saber lo que estaba sucediendo, escribió Amis.

Pero la policía estaba en apuros. Como LaDonna les dijo que las personas que estaban en la propiedad tenían permiso para estar allí, no había mucho que pudieran hacer.

En julio de 2018, St. James, de 75 años, murió de un paro cardiopulmonar.

Alguna vez fue una de las personas más famosas de West Covina, pero no hubo obituario, servicio conmemorativo ni noticia sobre su muerte.

Algunos de los amigos de los Davis no se enteraron hasta varios días después, lo que ahora sospechan que era exactamente lo que Maw quería.

Un mes antes de que St. James muriera, McCasland fue a ver cómo estaba LaDonna.

McCasland, un agente inmobiliario, había sido amigo de la familia de los Davis desde 2002. Actuó como portavoz de la pareja después del ataque del chimpancé y la desaparición de Moe.

"Eran como un hermano y una hermana mayores para mí", dijo.

McCasland se presentó en la casa de LaDonna después de que él intentó llamarla, pero recibió un mensaje que decía que su teléfono estaba desconectado. Cuando llegó, una LaDonna desaliñada le dijo que no quería volver a verlo nunca más, dijo McCasland. “Fue entonces cuando supe que había un problema grave”, dijo.

McCasland había sido nombrado anteriormente fideicomisario sucesor de un fideicomiso de la familia Davis que contenía sus dos propiedades.

Pero en los días posteriores a que fue a ver a LaDonna, se creó un nuevo fideicomiso en vida que nombró a Maw como fideicomisario sucesor. El fideicomiso también nombró a un beneficiario: Maw.

A Maw también se le dio la autoridad de “realizar cualquier negocio con cualquier institución bancaria o financiera con respecto a cualquiera de” las cuentas de LaDonna, según un documento de poder notarial que ella firmó.

“Maw se congració con LaDonna y se ganó su confianza”, dijo McCasland en una petición judicial de julio de 2018 que buscaba anular cualquier acuerdo legal entre Maw y los Davis y recuperar cualquier dinero o propiedad que estuviera bajo su control.

La presentación de McCasland acusó a Maw de ejercer una influencia indebida sobre LaDonna y también de vender los objetos de valor de la pareja. Incluía una copia de un anuncio en línea de un “bidón de gasolina Nascar antiguo” de 200 dólares en el que aparecían el nombre de pila y la foto de Maw en la sección que indicaba quién era el vendedor.

“Tengo piezas de hot rod, arados, herramientas y cosas viejas”, decía el anuncio, que incluía un error tipográfico.

En los documentos presentados ante el tribunal, Maw negó las acusaciones. Dijo que había intervenido para ayudar a la pareja con sus necesidades básicas después de que McCasland no lo hiciera.

Maw también acusó a McCasland de aprovecharse de los Davis en un acuerdo inmobiliario de 2016, alegando, entre otras cosas, que vendió la propiedad a un amigo personal a un precio rebajado.

(McCasland niega la acusación, y el comprador le dijo a NBC News que, de hecho, nunca había conocido a McCasland. El comprador también dijo que pagó más por la propiedad de LaDonna que por dos edificios más grandes en la misma calle).

A medida que el caso legal se prolongaba, la situación en las casas de los Davis se volvió más caótica.

Estallaron peleas entre los ocupantes ilegales. Las llamadas al 911 se multiplicaron. Las violaciones del código se acumularon.

Los Servicios de Protección de Adultos del Condado de Los Ángeles abrieron una investigación, que descubrió que LaDonna languidecía en condiciones de pesadilla.

Durante una visita a su casa en abril de 2019, los trabajadores la encontraron en una habitación con avispas araña zumbando por el aire y cientos de heces de conejo cubriendo el piso, según un informe de Diana Homeier, entonces directora médica del Centro Forense de Abuso de Ancianos del Condado de Los Ángeles, que incluye representantes de los Servicios de Protección de Adultos y agencias policiales.

LaDonna no pudo indicar su edad ni el año, y muchos de sus objetos de valor habían desaparecido, según el informe.

"Parece ser víctima de abuso financiero", escribió Homeier. "Es evidente que no tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su situación de vida, sus finanzas o su cuidado personal. Además, no es capaz de ver que se están aprovechando de ella".

En algún momento, la propiedad de Holt Avenue fue tomada por miembros de la pandilla de motociclistas Mongols, quienes obligaron a Maw a salir de la casa, según el informe de Amis, el oficial de cumplimiento del código.

Un representante de la Oficina del Defensor Público necesitaba una escolta policial para visitar la propiedad debido a la presencia de los Mongols, escribió más tarde el abogado designado por el tribunal para LaDonna en los documentos judiciales.

"En el pasado, no han tenido ningún problema en enfrentarse 'cara a cara' con los Hell's Angels", escribió. "No hace falta decir que no pagan ningún alquiler".

Maw llamó al 911 repetidamente para informar que LaDonna estaba en peligro. Cuando los oficiales respondieron, no encontraron evidencia de ello, pero estaba claro que LaDonna estaba en una posición precaria.

Las personas que estaban en la casa y que se describieron cómo los cuidadores de LaDonna le dijeron a la policía que no podían administrarle su medicación ni llevarla a las citas médicas porque Maw “tenía toda la información y se la estaba guardando para poder ‘escabullirse’ de nuevo en la vida de LaDonna”, según el informe de Amis.

En mayo de 2019, un gran contingente de agentes de policía, trabajadores de los Servicios de Protección de Adultos y personal del departamento de bomberos se presentó en la casa. Esta vez, LaDonna aceptó abandonar el lugar en una ambulancia y ser trasladada a un hospital.

El hecho de que LaDonna estuviera finalmente en un lugar seguro después de un año de controles de bienestar fue un alivio para Amis, pero estaba frustrado por el tiempo que tardó.

“Tenemos tantos malditos servicios, pero teníamos a esta señora de la que se estaban aprovechando aquí y ahora, y nadie iba a venir a arreglarlo”, dijo Amis en una entrevista.

Con LaDonna ahora en el hospital, Maw abrió un nuevo frente legal para mantener el control de su dinero y sus propiedades. En junio de 2019, presentó los documentos judiciales para convertirse en el tutor de LaDonna, un tutor designado por el tribunal que administraría sus finanzas y tomaría decisiones sobre su atención médica.

Como es una práctica habitual en los casos de tutela, el tribunal designó a un abogado para que defendiera a LaDonna. El abogado, Piro, la visitó en el hospital y luego presentó un informe al tribunal.

Cuando se le preguntó si "consintió" que Maw se convirtiera en su tutor, LaDonna respondió: "Definitivamente no", según el informe de Piro.

LaDonna insistió en que Maw estaba en la cárcel y que el jefe de policía de West Covina le había entregado personalmente la noticia, según el informe.

Un juez nombró a Brett Hitchman, un fiduciario profesional, como tutor temporal de la persona y el patrimonio de LaDonna, pero Maw siguió adelante con su búsqueda para convertirse en su tutor permanente.

Piro presentó informes adicionales al tribunal, planteando inquietudes sobre el dinero retirado de sus cuentas y los cheques emitidos a nombre de Maw.

"Le he informado sobre los cientos de miles de dólares que supuestamente sacó", dijo Piro a un juez en una audiencia en octubre de 2019. "Y ella insiste en que, si eso se hizo, se hizo mediante falsificación".

LaDonna asistió a la audiencia, al igual que Maw.

Para entonces, se habían creado dos fideicomisos adicionales que nombraban a Maw fiduciario y beneficiario. “Escuche, Min solía trabajar para mí, y también lo hacía el caballero que estaba detrás de él”, le dijo LaDonna al juez, según una transcripción del tribunal, refiriéndose a otro hombre en la sala.

“No sé cómo creen que pueden quitarme cosas. Nunca les cedí ningún documento. Si tienen documentos en ese sentido, “es porque falsificaron mi firma”.

“No le debo nada”, agregó LaDonna, refiriéndose a Maw.

Momentos después, el abogado de Maw, Juan Dotson, dijo que su cliente pondría fin a su intento de ser el tutor de LaDonna.

Dotson señaló que había presentado un documento que mostraba que Maw había gastado $275,000 de su propio dinero para mantener las propiedades de LaDonna. (Cuatro meses antes, Maw había dicho en los documentos judiciales que había gastado $70.000).

El abogado de McCasland, el amigo de Davis que inicialmente acusó a Maw de aprovecharse de LaDonna, dijo al juez que el documento contable de Maw planteaba más preguntas que respuestas.

De los $275,000, menos de $2,000 se utilizaron para su cuidado, dijo el abogado, Michael Ebiner.

“El resto de los $275,000 dólares es para, aparentemente, reparaciones, mantenimiento, coches”, dijo Ebiner. “Hay una partida de $13,000 dólares que dice ‘pregúntele a mi contable’”.

El juez, Gus May, nombró a Hitchman como curador del patrimonio de LaDonna, dictaminando que había “pruebas claras y convincentes” de que LaDonna “es incapaz de cuidar de sus asuntos personales o financieros y está sujeta a una influencia indebida”.

LaDonna seguía en el hospital, pero su seguro se estaba agotando y no había dinero disponible para ella en ninguna de sus cuentas, según los documentos presentados ante el tribunal por su abogado.

Pero Hitchman finalmente descubrió que todavía tenía $440,000. El efectivo se había mantenido en una cuenta fiduciaria del Bank of America que Maw había estado administrando y que el banco cerró después de que se la señalara como "sospechosa o sujeta a fraude", dijo Hitchman en los documentos presentados ante el tribunal.

Hitchman también vendió las casas de los Davis por aproximadamente $2 millones, lo que le proporcionó un importante fondo de reserva.

LaDonna, que ahora tiene 80 años, fue trasladada de un hospital a un centro que se especializa en el cuidado de personas con problemas cognitivos. La batalla legal sobre si anular los nuevos fideicomisos se prolongó hasta fines de 2022.

Maw sostuvo que había gastado cientos de miles de dólares de su propio dinero en las propiedades de LaDonna y en el almacenamiento de los automóviles que sacó de ellas.

En noviembre de 2022 se llegó a un acuerdo que le otorgaba a Maw $175,000 dólares en efectivo y todos los vehículos comprados por LaDonna "y/o fondos pertenecientes a LaDonna que se encuentran actualmente en su posesión".

El acuerdo evita el "gasto significativo de un litigio adicional" y asegura los activos de LaDonna, escribió Hitchman en los documentos judiciales.

Hitchman se negó a hacer comentarios.

Ebiner, el abogado que representó a McCasland, dijo que Maw tenía influencia en las conversaciones de mediación porque sería difícil demostrar que LaDonna no entendía que le estaba dando el control de sus finanzas y que él había ejercido una influencia indebida sobre ella.

Amis, el oficial de cumplimiento del código, se sorprendió cuando le conté sobre el pago de Maw.

“¿Hablas en serio?”, dijo sin aliento.

Los expertos en abuso de ancianos dicen que no es raro que los casos terminen en acuerdos debido a los altos costos de los litigios en curso. Y los fiscales son reacios a presentar cargos porque los casos que involucran a una víctima con problemas mentales tienden a ser difíciles de ganar.

“Es realmente frustrante”, dijo la Dra. Stacey Wood, médica clínica de Adult Protective Services en Los Ángeles y profesora de psicología en Scripps College. “Si alguien derribara una puerta a patadas, tomara un montón de cosas y se fuera, la policía no tendría problemas para acusarlo”.

No procesar a los estafadores tiene graves consecuencias, agregó Wood.

“Les deja a los criminales libres para buscar nuevas víctimas”.

‘Todo es cuestión de dinero’

Me comuniqué con Maw un jueves por la tarde. Me llamó al día siguiente y hablamos durante más de una hora.

Fue una conversación desconcertante. Maw se describió a sí mismo como alguien que acudió al rescate de dos ancianos.

“Vi que necesitaban ayuda y traté de ayudarlos”, dijo Maw, de 64 años. “Eso es todo”.

Dijo que fueron los Davis quienes le inculcaron la idea de que él se hiciera cargo de sus fideicomisos a pesar de que se conocían desde hacía menos de un año. “No sé nada de fideicomisos”, dijo Maw. “Soy un tipo asiático. No tenemos eso”.

Dijo que no quería firmar los documentos, pero LaDonna insistió. Luego hizo todo lo posible por cuidar de la pareja y ayudar a limpiar y asegurar su propiedad, solo para verse envuelto en una batalla legal prolongada que dañó sus finanzas y su matrimonio.

Pero cuando le hice preguntas directas, las respuestas de Maw fueron enrevesadas.

¿Por qué había un cheque de $9,500 a nombre de su esposa?

“Era un motor T, un motor T o algo así”, dijo. “Le expliqué todo. Aquí está esto y esto es lo que pagó”.

Cuando notó que lo habían desalojado de su casa casi al mismo tiempo que conoció a los Davis (no había pagado el alquiler), Maw al principio le echó la culpa al garaje descuidado.

“Estaba arreglando el garaje de allí y estaba sucio”, dijo. “Ese era el problema. Ellos ya lo saben”.

Siguió hablando, pasando de su hija entrando a la facultad de medicina a su tiempo trabajando en el extranjero para una empresa alemana (“Viví de hotel en hotel. He estado saltando por todas partes del mundo”) y terminó diciendo que podía darme una lista de todos sus caseros a lo largo de los años.

“Puedes llamar”, dijo. “¿Cuántas veces llego tarde y cuántos años viví allí? Puedes averiguarlo”.

Maw también prometió enviarme todos los recibos que documentaran cómo se gastó el dinero de LaDonna, la documentación que mostrara todos los trabajos que perdió durante este período y su correspondencia con los bancos y varias personas involucradas en el caso.

Pero nunca recibí ninguna de estas cosas.

Después de seguir con él, la situación solo se volvió más extraña.

Recibí un mensaje de texto de su abogado, Harold W. Dickens, diciendo que había oído que yo estaba planeando publicar una historia sobre Maw que “contiene falsedades” y que si lo hacía presentarían una demanda solicitando “daños máximos así como daños punitivos por su mala fe”.

“Gobiérnese en consecuencia”, decía la última línea del mensaje de texto.

Envié una lista de preguntas a Dickens por correo electrónico. Una semana después, un correo electrónico sin firmar llegó a mi bandeja de entrada de justice4Ladonna@gmail.com.

Había respuestas breves a mis preguntas y un enlace a una carpeta de Google Drive que incluía documentos judiciales seleccionados, una carta de un “cuidador” de LaDonna elogiando el trato que Maw le dio y dos videos de teléfono celular de LaDonna criticando a McCasland.

Los videos fueron tomados mientras ella estaba en casa y Maw todavía supervisaba sus finanzas.

En uno de los clips, LaDonna denuncia a McCasland por hacer “cosas malas” no especificadas.

“¿Alguien te está obligando a hacer esto? ¿A decir esto?”, le pregunta un hombre invisible.

“No, lo hago por mi propia voluntad”, responde ella.

Luego el video se corta.

Quien envió el correo electrónico no incluyó ninguna prueba, como recibos o extractos bancarios, que mostraran que Maw gastó su propio dinero en LaDonna o que explicaran por qué había recibido cientos de miles de dólares de ella.

El nombre de la cuenta de correo electrónico, justice4Ladonna, coincidía con la forma en que Maw se había presentado a sí mismo y a LaDonna como víctimas en nuestra conversación.

Lamentó que le habían cortado la comunicación con ella y que la habían llevado a un centro y habían vendido sus casas sin su consentimiento.

“Todo es cuestión de dinero”, dijo Maw. “De eso se trata este caso”.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.