SpaceX lanza 51 satélites Starlink al espacio desde la costa de California

Un cohete SpaceX Falcon 9 llevó más de cuatro docenas de satélites Starlink a la órbita terrestre baja el jueves por la mañana en un lanzamiento desde la costa de California.

El cohete despegó a las 7:43 a. m., hora de California, desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, ubicada al noroeste de Santa Bárbara. Cincuenta y un satélites Starlink estaban a bordo.

Después de la separación de etapas, la primera etapa de Falcon 9 regresó a la Tierra y aterrizó en la nave no tripulada Of Course I Still Love You estacionada en el Océano Pacífico.

¿Qué son los satélites Starlink?

La red Starlink está diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo.

Si las condiciones de luz son las adecuadas, los satélites aparecen en un tren mientras desfilan por el cielo nocturno.

Los satélites a veces son visibles en los primeros minutos después de la puesta del sol y antes del amanecer cuando el sol está por debajo del horizonte, pero los satélites son lo suficientemente altos como para reflejar la luz solar directa.

Use el rastreador FindStarlink para encontrar los mejores tiempos de visualización próximos.

¿Qué es Falcon 9?

Falcon 9 es el primer cohete de clase orbital del mundo que es capaz de volver a volar.

Es un cohete de dos etapas que fue diseñado y fabricado por SpaceX. Puede llevar humanos y carga a la órbita de la Tierra e incluso puede viajar a la Estación Espacial Internacional.

Falcon 9 se lanzó por primera vez en 2012.

¿Qué es la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg?

La Base de la Fuerza Espacial Vandenberg es una base militar ubicada a lo largo de la costa central del Océano Pacífico en California.

Su ubicación es ideal porque permite realizar pruebas seguras de activos de disuasión estratégicos basados en tierra y colocar satélites en órbita polar de manera segura.

Es la única base militar del país que lanza satélites gubernamentales y comerciales no tripulados a la órbita polar.

