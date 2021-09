Condenan a cinco cadenas perpetuas a autor de la masacre del Capital Gazette

Jarrod Ramos, el hombre que abrió fuego en la redacción del diario Capital Gazette en el 2018, matando a cinco personas, ha sido sentenciado este martes a más de cinco cadenas perpetuas sin la posibilidad libertad condicional por el ataque registrado en Annapolis, Maryland.

Ya en julio, un jurado había hallado a Ramos “criminalmente responsable” por los asesinatos de John McNamara, Gerald Fischman, Wendi Winters, Rob Hiaasen y Rebecca Smith el 28 de junio de 2018. Esto pese a extensos alegatos de su defensa sobre su estado mental.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cinco cadenas perpetuas era la sentencia que habían pedido los fiscales por el tiroteo masivo, considerado uno de los peores ataques contra el periodismo en la historia de Estados Unidos.

En 2019, Ramos se declaró culpable de 23 cargos en su contra, pero alegó que no era criminalmente responsable. Su defensa argumentó que no estaba sano mentalmente, bajo los estándares legales, en el momento del tiroteo y que por eso debía ser ingresado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad y no a prisión.

Durante el juicio, los fiscales afirmaron que Ramos, de 41 años, actuó por "venganza" contra el periódico, que publicó una historia sobre un acuerdo de culpabilidad que él aceptó tras ser acusado de hostigar a una ex compañera de la secundaria en el 2011.

El gobierno afirmó que Ramos tenía un historial extenso de acoso contra periodistas del diario. Asimismo, afirmaron que Ramos se preparó por largo tiempo y de forma meticulosa para atacar la redacción, e incluso tenía un plan para su arresto y encarcelamiento, lo cual significa que entendía la criminalidad de sus acciones.

Esta es una historia en desarrollo. En nuestros Noticieros Telemundo 44 a las 5p, 6p y 11p tendremos las últimas actualizaciones.