Biden aborda la respuesta al fracaso de Silicon Valley Bank: “Los gerentes serán despedidos”

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden le habló este lunes al país sobre seguridad bancaria. El mandatario se refirió al mantenimiento de un sistema bancario resistente y a la protección de una histórica recuperación económica. Biden dice que "el sistema bancario está a salvo" tras el cierre de Silicon Valley Bank.

El mandatario dijo que su gobierno responsabilizará a los banqueros que manejaron mal la operación que condujo al colapso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

“En segundo lugar, se despedirá a la gerencia de estos bancos. Si la FDIC se hace cargo del banco, las personas que lo administran ya no deberían trabajar allí”, dijo Biden.

Agregó que los inversionistas de los bancos no recibirían protección.

"Se arriesgaron a sabiendas. Y cuando el riesgo no valió la pena, los inversores perdieron su dinero. Así es como funciona el capitalismo".

Biden explicó que instruyó a su equipo para proteger a los trabajadores y a las pequeñas empresas estadounidenses y para mantener seguro nuestro sistema financiero, logrando proteger a los clientes con depósitos, incluidas las pequeñas empresas y los trabajadores, y aseguró que no hay dólares de los contribuyentes en riesgo.

El gobierno de Estados Unidos tomó medidas extraordinarias el domingo para detener una posible crisis bancaria tras la quiebra histórica del Silicon Valley Bank, asegurando a todos los depositantes de la institución quebrada que podrían acceder a todo su dinero rápidamente, incluso cuando otro banco importante estaba en quiebra. cerrar.

El anuncio se produjo en medio de temores de que los factores que causaron la quiebra del banco con sede en Santa Clara, California, pudieran extenderse. Los reguladores habían trabajado todo el fin de semana para tratar de encontrar un comprador para el banco, que fue la segunda quiebra bancaria más grande de la historia. Esos esfuerzos parecían haber fracasado el domingo.

En una señal de lo rápido que estaba ocurriendo la hemorragia financiera, los reguladores anunciaron que Signature Bank, con sede en Nueva York, también había quebrado y estaba siendo embargado el domingo. Con más de 110 mil millones en activos, Signature Bank es la tercera quiebra bancaria más grande en la historia de EEUU.

La casi crisis financiera que los reguladores de EEUU tuvieron que intervenir para evitarla dejó nerviosos a los mercados asiáticos cuando comenzaron las operaciones el lunes. El índice de referencia japonés Nikkei 225 se hundió un 1,6 % en las operaciones matutinas, el S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0,3 % y el Kospi de Corea del Sur perdió un 0,4 %. Pero el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,4% y el Compuesto de Shanghái aumentó un 0,3%.

El Tesoro de los Estados Unidos anunció el domingo que respaldaría los depósitos de Silicon Valley Bank más allá del límite federal asegurado de $250,000.

Los reguladores bancarios idearon un plan el domingo para apuntalar los depósitos en Silicon Valley Bank, un paso crítico para detener el temido pánico por la institución colapsada centrada en la tecnología.

En un anuncio ansiosamente esperado de la Reserva Federal, el banco central dijo que está creando un nuevo Programa de financiamiento a plazo bancario destinado a salvaguardar las instituciones afectadas por la falla de SVB. Además, los reguladores dijeron que los depositantes tanto en SVB como en Signature Bank en Nueva York, que también ha sido cerrado, tendrán pleno acceso a sus depósitos.

Una declaración conjunta también dijo que no habría rescates ni costos para los contribuyentes asociados con ninguno de los nuevos planes.

“Hoy estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de EEUU mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario”, dijo un comunicado conjunto del presidente de la Fed, Jerome Powell, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la FDIC, Martin Gruenberg.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) dijo el viernes que SVB reabriría el lunes por la mañana, bajo el control del recién creado Banco Nacional de Seguros de Depósitos de Santa Clara. Una vez que eso suceda, los depositantes asegurados con hasta $250,000 en sus cuentas podrán acceder a su dinero.

Pero la mayoría de los depósitos en SVB no estaban asegurados, y no está claro cuándo esos clientes podrán acceder a su dinero, o si lo recuperarán todo. El papel de SVB como banco clave para empresas emergentes y otras empresas respaldadas por capital de riesgo significa que muchas empresas podrían tener dificultades para cumplir con la nómina y otras obligaciones si su dinero no se recupera rápidamente.

Muchos inversores en Wall Street y en Silicon Valley anticipan que se anunciará información adicional en algún momento el domingo. He aquí un vistazo a algunos de los caminos a seguir desde aquí.

OPCIONES DE LOS REGULADORES

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el domingo que un rescate de SVB no está sobre la mesa, pero que los reguladores están explorando otras opciones.

"Nos preocupan los depositantes y estamos enfocados en tratar de satisfacer sus necesidades", dijo Yellen en "Face the Nation" de CBS.

"Esta es realmente una decisión de la FDIC, ya que decide cuál es el mejor camino para resolver esta firma", agregó.

Una opción potencial podría ser utilizar la herramienta de excepción de riesgo sistémico de la FDIC para respaldar los depósitos no asegurados en SVB. Bajo la Ley Dodd-Frank, ese movimiento debería hacerse en concierto con el Secretario del Tesoro y la Reserva Federal.

Según datos del Banco de México en el 2022, el país recibió $58,500 millones por las remesas enviadas desde EEUU.

Además, Bloomberg News informó el sábado que los reguladores estaban sopesando la creación de un vehículo de inversión especial que respaldaría los depósitos no asegurados en otros bancos, lo que podría evitar que la corrida bancaria se extendiera la próxima semana.

Otra posibilidad es que otro banco se ofreciera a comprar una parte o la totalidad de SVB. Esto sucedió durante la crisis financiera, incluso cuando JPMorgan Chase absorbió a Washington Mutual en 2008. Bloomberg News informó el domingo que la FDIC está ejecutando un proceso de subasta para SVB.

El senador Mark Warner (D-Va.), miembro del Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Humanos, dijo en "This Week" de ABC que "el mejor resultado es la adquisición de SVB".

Históricamente, tales adquisiciones a menudo se han realizado durante los fines de semana. Una vez que el banco abra el lunes, más depositantes podrían retirar su dinero, lo que dificultaría la venta.

VENTA DE ACTIVOS DE LA FDIC

Si no hay un comprador para SVB o un nuevo respaldo creado por los reguladores, entonces la FDIC venderá los activos de SVB para recaudar efectivo que se usaría para pagar a los depositantes no asegurados.

SVB tenía decenas de miles de millones de dólares en valores respaldados por hipotecas de agencias. Esos activos son muy líquidos y, en teoría, podrían venderse rápidamente con pocas pérdidas. Las reformas regulatorias desde la crisis financiera de 2008 también han hecho que los valores respaldados por hipotecas sean mucho más seguros que los que contribuyeron a los problemas de estabilidad financiera en ese entonces.

La FDIC dijo el viernes que los depositantes no asegurados recibirían un certificado de administración judicial y recibirían un pago de dividendos adelantado dentro de una semana.

Bloomberg News informó el sábado por la noche que entre el 30% y el 50% de los depósitos no asegurados podrían devolverse tan pronto como el lunes.

Otros activos en poder de SVB incluyen préstamos que son menos líquidos y pueden ser más difíciles de vender. Ese proceso podría tomar varias semanas o más y terminar con depósitos no asegurados restaurados a menos del 100%.

Algunos clientes de SVB, como las empresas, pueden vender sus derechos de depósito a otras empresas financieras con un descuento para recaudar dinero más rápidamente que el proceso de la FDIC.

IMPACTOS EN LOS MERCADOS, OTROS BANCOS

Los inversionistas han advertido que el hecho de que los reguladores gubernamentales no anuncien un nuevo plan para restaurar los depósitos de SVB podría generar problemas en cascada en otros bancos pequeños y medianos, así como en los mercados financieros.

Un resultado preocupante sería que los clientes retiraran grandes cantidades de dinero de otros bancos y las trasladaran a los bancos más grandes de EEUU que el gobierno ha definido como sistémicamente importantes. Los clientes retiraron más de $ 42 mil millones de SVB el jueves, y movimientos similares en otros bancos podrían presionar a esas empresas incluso si tienen balances más sólidos.

Ese miedo puede aparecer primero en los mercados financieros. El mercado de futuros de EEUU abre a las 6 p.m. ET, y muchos mercados asiáticos abren en ese momento.

El fracaso de SVB ya ha tenido un impacto en mercados más amplios. El S&P 500 perdió un 4,55% la semana pasada, mientras que las acciones de los bancos regionales cayeron un 16% en su peor semana desde marzo de 2020.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jesse Pound y Jeff Cox para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.