Samsung retira del mercado más de 650,000 lavadoras por peligro de incendio

Samsung está retirando del mercado cientos de miles de lavadoras de carga superior porque las unidades pueden cortocircuitarse y sobrecalentarse, lo que representa un riesgo de incendio, según un aviso publicado el jueves por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

El retiro involucra varios modelos de lavadoras de carga superior de Samsung con lavado súper rápido. Las afectadas se vendieron en los colores blanco, negro, champán y marfil e incluyen las series de modelos WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A y WA55A. En total, unos 663.500 modelos se ven afectados.

Las lavadoras se vendieron en Best Buy, Costco, The Home Depot, Lowe's y otras tiendas de electrodomésticos en todo el país y en línea en Samsung.com desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022 por entre $900 y $1,500.

Samsung dijo que recibió 51 informes de "humo, derretimiento, sobrecalentamiento o incendio" relacionados con las lavadoras de carga superior, pero una actualización de software puede solucionar el problema.

Se insta a los consumidores a verificar el software de su lavadora para asegurarse de que esté actualizado. De lo contrario, se recomienda a los consumidores que dejen de usar la lavadora inmediatamente hasta que se actualice. Las instrucciones sobre cómo verificar si el software de una lavadora se ha actualizado se pueden encontrar aquí https://www.samsung.com/us/support/tlw-sw-update.

"Todas las lavadoras equipadas con Wi-Fi que están enchufadas a una fuente de alimentación y conectadas activamente a Internet descargarán automáticamente el software gratuito de reparación por aire cuando estén conectadas a Internet", dijo la compañía. "Los consumidores que no hayan conectado su lavadora equipada con Wi-Fi a Internet deben comunicarse con Samsung para obtener instrucciones sobre cómo descargar la reparación del software".

Aquellos cuyas lavadoras no sean compatibles con Wi-Fi o que de otro modo deseen recibir una reparación de software gratuita sin conectarse a Internet, también deben dejar de usar la lavadora de inmediato y comunicarse con Samsung por teléfono sin cargo al 833-916-4555 de 8 a.m. ET a las 12 a. m. ET todos los días para obtener un dongle gratuito para conectar y descargar la reparación de software gratuita o visite la página de soporte del sitio web de Samsung para obtener más detalles.

Los números de modelo y de serie se encuentran en la etiqueta de la lavadora pegada en el interior de la tapa superior, o en la etiqueta adicional que se encuentra en la parte trasera de la lavadora. Vea la lista completa aquí: