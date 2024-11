Corte Suprema de Texas da luz verde a la ejecución de reo en caso de “bebé sacudido”

TEXAS — La ejecución de Robert Roberson en un polémico caso de muerte por "síndrome de bebé sacudido" que ha causado controversia entre políticos, defensores y médicos, podrá llevarse a cabo tras meses de retrasos, según una decisión de la Corte Suprema de Texas.

Estaba previsto que Roberson, un hombre de Texas condenado por matar a su hija de 2 años, Nikki Curtis, muriera por inyección letal el 17 de octubre, pero su ejecución se retrasó después de que la Corte Suprema de Texas respaldara el fallo de un tribunal de distrito del estado horas antes de la ejecución.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

Roberson, de 57 años, ha mantenido su inocencia durante todo el juicio y ha suplicado clemencia al estado, pero la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se lo denegó.

"La disputa ante nosotros no tiene nada que ver con la culpabilidad o inocencia de Roberson o con la idoneidad de su sentencia, y no expresamos ninguna opinión sobre esos asuntos penales, dijo la Corte Suprema de Texas. "Concluimos que, en estas circunstancias, la autoridad de la comisión para obligar a prestar testimonio no incluye la facultad de anular el proceso legal programado que conduce a una ejecución."

Roberson sería la primera persona ejecutada en Estados Unidos en un caso de "síndrome del bebé sacudido".

Defensores y legisladores bipartidistas argumentaron que la sentencia en el caso de Roberson se basaba en pruebas científicas defectuosas. Los abogados de Roberson, incluida la abogada Gretchen Sween, que se unió a su caso en 2016, afirman que los investigadores no tuvieron en cuenta los problemas de salud previos de Nikki, incluyendo neumonía.

Otros, como el fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificaron los llamamientos para detener la ejecución de Roberson como "maniobras que intentan oscurecer los hechos y reescribir su pasado", citando el informe de la autopsia de la niña que mostraba que había muerto por lesiones en la cabeza y el testimonio de la Dra. Jill Urban, que llevó a cabo la autopsia.