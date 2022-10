Nuevas imágenes y llamada al 911 de modelo de Only Fans tras apuñalar mortalmente a su novio

MIAMI - "Me voy a morir (...) No puedo sentir mi brazo", se le escucha decir a Christian Obumseli durante la llamada que su novia, la modelo de Only Fans, Courtney Clenney, hizo al 911 tras apuñalarlo mortalmente.

"Mi novio se está muriendo de una puñalada", le explica ella a la operadora. Su voz denota desesperación y pánico.

"Bebé, lo siento mucho", dice entre lágrimas y clama por ayuda.

Además de la llamada, Telemundo 51 tuvo acceso a imágenes que pertenecen a la cámara corporal de un policía y fueron grabadas dos días antes del crimen, el viernes primero de abril.

"Su novio venía corriendo hacia ella y tratamos de meternos en el medio", narra un empleado del edificio donde vivía la pareja, quien llamo a la policía cuando una discusión entre ambos se tornó violenta.

"No siempre he sido una víctima. Pero ahora mismo soy la víctima en esta situación", dice la modelo. "Quiero una orden de alejamiento contra Christian Obumseli. Lo digo en serio. ¿Dónde puedo hacer eso?", les pregunta a los oficiales.

"¿Por qué no te sientes segura? ¿Te ha amenazado? ¿Hubo algún tipo de violencia física?", son las preguntas que hace el oficial. Ella responde: "solo le gusta acechar. Me está acechando".

Según los abogados de la modelo, "el video muestra claramente que el sistema le falló a Courtney como una mujer que buscaba ayuda en medio de una relación abusiva y violenta". Insisten que ella "es la verdadera victima en este caso". Para la fiscalía, el argumento de que ella actuó en defensa propia es inconsistente.

Argumentaron que ambos tenían una relación "tempestuosa", con múltiples incidentes de violencia doméstica. Algo que el empleado del edificio tambien le confirmo a los oficiales: "se les ha llamado varias veces por este problema. Ya se emitieron multas y un desalojo".

Esa misma noche, los oficiales subieron al apartamento. Obumseli no estaba allí, pero si sus pertenencias.

La modelo, de 26 años, se encuentra en la cárcel TGK de Miami-Dade, sin derecho a fianza. Está acusada de asesinato en segundo grado, por presuntamente apuñalar mortalmente a su novio, en el apartamento donde ambos vivían en Miami.