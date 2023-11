Habla protagonista de video viral que grabó a una rata trepando por su pierna

BOSTON, Massachusetts - Un encuentro cercano con las ratas que habitan en el sur de Boston captó la atención de internet en días recientes. No sólo está provocando que la gente se ría y grite, sino que también está provocando una conversación sobre cuántas ratas se arrastran por la ciudad.

David Gómez, un residente de East Boston, grabó el encuentro mientras salía y bebía con sus amigos en el vecindario Fort Point de Seaport el día antes del Día de Acción de Gracias, cuando de repente, una rata se le subió a la pierna.

Sin embargo, lo que parece más impactante es que Gómez mantuvo la calma en todo momento e incluso tuvo la osadía de grabarlo en su teléfono.

"Me estaba relajando, no lo sé. Sí, mis amigos me decían: '¿Por qué estabas tan tranquilo?' y yo dije: 'No lo sé'", dijo Gómez. "Pensé que era divertido porque nunca antes había visto algo así. Entonces, mi reacción fue sacar mi teléfono y hacer un video divertido".

Vale la pena recordar que las ratas suelen ser portadoras de enfermedades, como la salmonella y la fiebre por mordedura de rata, por lo que es mejor mantenerse alejado.

Por suerte, Gómez no fue mordido. Dijo que cree que las ratas son asquerosas y un problema en Boston, lo que plantea la pregunta: ¿Qué se está haciendo con las ratas en la ciudad?

A principios de 2023, el presidente del Ayuntamiento de Boston, Ed Flynn, propuso la creación de un "zar de las ratas", a lo que la alcaldesa Michelle Wu expresó su apoyo, pero esa propuesta parece haber quedado en un segundo plano.

La concejal de la ciudad, Julia Mejía, dijo que se podrían tomar medidas antes de fin de año para financiar un "zar rata" para el próximo año.

La ciudad de Boston dijo que dondequiera que vea roedores, entonces hay un problema de roedores y debe informarlo llamando al 311 o enviando una foto del problema a la aplicación 311.