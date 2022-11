El dramático relato de operadora del 911 en llamada de rescate por avioneta que quedó atrapada entre cableado eléctrico

Imagina ser el enlace de supervivencia de las dos personas heridas que quedaron atrapadas durante horas dentro de la avioneta que chocó contra las líneas eléctricas de alta tensión en Gaithersburg, Maryland, el domingo.

Nuestra cadena hermana NBC Washington habló con la empleada de seguridad pública del condado Montgomery que respondió la llamada al 911 del piloto del avión.

Laurel Manion respondió la llamada de emergencia de Patrick Merkle de Washington DC. Comenzó como cualquier otra: “Montgomery County 911; ¿Cuál es la dirección de su emergencia?".

Desde el interior de un avión que colgaba a 100 pies del suelo, el piloto dio una respuesta asombrosa.

“He volado hacia una torre al noroeste del aeropuerto de Gaithersburg. Es una de las torres eléctricas. Y lo creas o no, el avión está clavado en la torre”, precisó el piloto.

Con eso, los socorristas del condado Montgomery estaban en una misión de rescate como nunca antes habían visto.

Dos personas estaban vivas pero atrapadas dentro de un avión Mooney M20-J encajado en la torre de una línea eléctrica de alta tensión de PEPCO cerca del parque aéreo de Montgomery en Gaithersburg.

“Afortunadamente, no tenemos mucho viento, pero si tenemos algo de viento, nos vamos”, exclamó el piloto al 911.

Los equipos de rescate liberaron al piloto y al pasajero de un pequeño avión que se estrelló contra una línea eléctrica, dejando sin electricidad a decenas de miles de residentes.

Manion aprovechó su entrenamiento para mantener al piloto y a su pasajera lo más seguros y tranquilos posible, y en un momento los instó a permanecer dentro del avión.

“Sé que cuando habíamos hablado sobre querer salir, ellos querían salir mientras todavía estaban en el avión, y primero comenzó a cambiar debido al viento que se levantó, me dijo: 'No creo incluso hay suficiente espacio para que me pare en esta torre incluso si salgo'”, explicó Manion. "Depende de ellos."

Manion estuvo hablando por teléfono con ellos durante aproximadamente una hora y media.

"Patrick, estás haciendo un gran trabajo, ¿de acuerdo?", enfatizó la funcionaria. “Lo sé, en este punto parece una eternidad. Lamento que esto haya sucedido. Estaré con ustedes aquí hasta que puedan alcanzarlos, ¿de acuerdo?".

En un momento, el piloto habló sobre lo que sucedió justo antes del accidente.

“(Fue) totalmente un problema de visibilidad. Estábamos buscando el aeropuerto. Descendí a la altitud mínima y, eh, luego, aparentemente, bajé un poco más bajo de lo que debería”, detalló.

Manion indicó que incluso después de que otros se hicieran cargo de la comunicación, y ella volvió a manejar otras llamadas al 911, estuvo pendiente de cómo se desarrollaba el dramático rescate.

“Solo quiero decir: estoy muy, muy contenta de que tanto el piloto como la pasajera lograron salir a salvo. Ese era el objetivo final, y espero que lo estén haciendo bien. Les deseo buena salud”, finalizó Manion.

El piloto y la pasajera fueron llevados al suelo unas siete horas después del accidente. Fueron a centros de trauma con lesiones graves, según el Departamento de Bomberos. Uno fue dado de alta el lunes por la tarde temprano, informaron las autoridades.

Se espera que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte emita un informe preliminar sobre el accidente en dos o tres semanas.