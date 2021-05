Revisa tu cuenta bancaria: IRS podría darte un generoso reembolso si recibes ayuda por desempleo

Si recibiste beneficios por desempleo en 2020 y pagaste la totalidad de impuestos federales sobre la compensación cuando presentaste tu declaración de impuestos sobre la renta, el IRS podría reembolsarte de forma automática todo o parte de esa cantidad.

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense aprobada en marzo incluyó una exención de impuestos sobre los primeros $10,200 de la compensación por desempleo que los beneficiarios recibieron durante la pandemia, esto para contribuyentes que declaran de forma independiente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Asimismo, el IRS ajustará las declaraciones de los contribuyentes casados ​​que presentan una declaración conjunta y que cumplen los criterios para recibir el perdón de impuestos de los primeros $20,400 del seguro de desempleo.

Antes del cambio estipulado por el Plan de Rescate Estadounidense, los beneficiarios estaban obligados a pagar el impuesto federal.

Revise su cuenta bancaria si ya declaró sus impuestos, pues el IRS dijo que en mayo estaría depositando los reembolsos a las personas que cumplen los criterios.

Está previsto que cientos de miles de beneficiarios reciban los primeros reembolsos en los próximos días, según un informe del Departamento del Tesoro. Pero no se impaciente si no ve su pago, pues los reembolsos continuarán enviándose durante el verano, mientras el IRS procesa las declaraciones de impuestos.

Unos 23 millones de estadounidenses solicitaron el desempleo el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales, y hasta 7.3 millones se beneficiarían de los reembolsos por desempleo que depositará el IRS durante los próximos días.

El IRS recordó que no es necesario presentar una declaración enmendada para reclamar la exención.

"Si ya presentó su Formulario 1040 o 1040-SR de 2020, no es necesario presentar una declaración enmendada (Formulario 1040-X) para calcular la cantidad de compensación por desempleo exenta de impuestos", indicó la agencia. "El IRS volverá a calcular sus impuestos utilizando la cantidad de compensación por desempleo excluida y ajustará su cuenta en consecuencia".

Además, puede rastrear cualquier pago pendiente con la herramienta Get My Payment del IRS.

Nueva York no ofrecerá la exención, por lo que sus residentes no verán el reembolso de los impuestos estatales. Connecticut, por otro lado, si concedió el perdón a sus beneficiarios. Nueva Jersey no cobra impuestos estatales sobre el desempleo.

El formulario 1099-G del IRS muestra cuánto recibió en compensación por desempleo y cualquier otro pago del gobierno en un año determinado. Con base en esa información puede calcular su reembolso.

El Plan de Rescate Estadounidense limita el perdón de impuestos a las personas que ganaron menos de $150.000 en 2020. Ese umbral es el mismo sin importar el estado civil como soltero o casado.

Abra aquí para más información en español.

¿AÚN NO PRESENTA IMPUESTOS?

Todos los estadounidenses que se benefician del seguro de desempleo recibirán un formulario 1099-G que detalla cuánto obtuvo un individuo en beneficios en el año fiscal 2020.

El IRS recomienda usar ese formulario para completar el Formulario 1040, la hoja de trabajo de impuestos estándar. En las líneas 7 y 8 del formulario, se debe incluir cuánto dinero recibió por la compensación de desempleo para calcular la exención.

Varias compañías han actualizado el software para reflejar la exención de impuestos en las declaraciones, pero es recomendable que consulte la guía del IRS si usted prefiere hacer la declaración por sí mismo mediante un software gratis.