Reaccionan a aplicación CBP Home que tiene nueva función para autodeportaciones

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este lunes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está resucitando la aplicación CBP Home con una función para informar sobre la autodeportación de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, los extranjeros deben usar la aplicación para teléfonos móviles CBP Home para enviar su intención de salir del país o a aquellos extranjeros cuya libertad condicional ha sido revocada.

"No, para que yo me deporte solo no podría yo, hay muchos sueños que cumplir todavía", dijo Aurelio Ríos quien agregó que no utilizaría la nueva aplicación de CBP Home.

De acuerdo al comunicado del gobierno de EEUU, La autodeportación es la opción más segura para los extranjeros ilegales.

Además, sigue el anuncio, ahorra dinero de los contribuyentes estadounidenses y valiosos recursos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) e Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para centrarse en los extranjeros delincuentes peligrosos.

Esta función de autodeportación es parte de una campaña publicitaria nacional e internacional de $200 millones que alienta a los inmigrantes ilegales a “No entrar y marcharse ahora”.

Todas las aplicaciones de CBP One se actualizarán automáticamente a la aplicación CBP Home. La nueva aplicación también está disponible de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones móviles.

Declaración de la secretaria Kristi Noem:

“La administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de un millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a Estados Unidos. Con el lanzamiento de la aplicación CBP Home, estamos restaurando la integridad de nuestro sistema de inmigración".

“La aplicación CBP Home les da a los extranjeros la opción de irse ahora y autodeportarse, por lo que aún pueden tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca regresarán”.

“La aplicación CBP Home fortalece nuestra misión de proteger la frontera de los Estados Unidos al garantizar el ingreso legal de los viajeros y respaldar una aplicación eficaz de la ley”, dijo Pete Flores, Comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

“La aplicación ofrece a los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos una manera sencilla de declarar su intención de salir voluntariamente, ofreciéndoles la oportunidad de irse antes de enfrentar consecuencias más duras. Esto refuerza nuestro compromiso de hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos y salvaguardar la seguridad nacional”, añadió.

Aquellas personas que deseen autodeportarse, pueden descargar la aplicación de forma gratuita en su celular.

Lo primero que debe de hacer es crear su propia cuenta, luego seleccionar "Viajero que sale" dentro de "Su intención de partir", deberá tomar su fotografía y completar su información. Además, deberá responder a las preguntas pertinentes y enviar su solicitud una vez haya finalizado el cuestionario.

"La mayoría de inmigrantes que están acá no creo que vayan a aplicar o se vayan a registrar", dijo Amalia Flores.

El abogado de inmigración Salvador Cicero recomendó que, aquellas personas que no deseen salir del país, no utilicen esta herramienta.

"No veo el menor beneficio de que una persona se autoregistre y se autodeporte", sostuvo Cicero.

Tampoco cree que el programa tenga éxito. "Yo creo que si este programa muy claramente te dijera tú te vas, puedes regresar en un año, dos años y te diera una oferta, yo creo que tendría sentido, pero ni siquiera están haciendo eso. Están diciendo tú mismo te vas a entregar" vas a estar", dijo Cicero.