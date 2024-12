Quién es Luigi Mangione, la persona de interés en caso del CEO de UnitedHealthcare

NUEVA YORK — La policía arrestó el lunes a un hombre de 26 años por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, asesinado a tiros en una acera muy transitada del centro de Manhattan el pasado miércoles por la mañana.

El hombre estaba detenido cerca de Altoona, Pensilvania, después de que un empleado de un McDonald's local pensara que parecía sospechoso y llamara a la policía, según fuentes policiales.

Una vez en comisaría, según las fuentes, los agentes descubrieron que el hombre tenía una pistola similar a la utilizada en el asesinato de Thompson, así como un silenciador y un documento de identidad falso de Nueva Jersey. El presunto pistolero utilizó supuestamente un documento de identidad falso de Nueva Jersey cuando se registró en un hostal de Manhattan el mes pasado.

Dos altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que el hombre de Altoona que está siendo interrogado tenía el nombre de "Marc Rosario" en su identificación falsa de NJ. Tres fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el presunto pistolero se registró en el albergue utilizando una identificación falsa de NJ con el nombre de "Marc Rosario."

News 4

La comisionada de la policía de Nueva York Jessica Tisch identificó a la persona de interés como Luigi Mangione. La comisionada dijo que tenía un manifiesto en su persona que habla de su posible supuesta motivación en el asesinato. Por el momento no se han presentado cargos contra él.

"En este momento se cree que es nuestra persona de interés en el asesinato descarado y selectivo de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare el miércoles pasado en el centro de Manhattan", dijo Tisch en una conferencia de prensa junto al alcalde Eric Adams.

Al parecer, el hombre se graduó en 2016 como valedictorian en la escuela Gilman, un instituto solo para jóvenes de Baltimore, Maryland.

Tras la pista de un asesino

Con la ayuda de cámaras de vigilancia en casi todos los edificios y manzanas, la policía ha podido seguir los movimientos del tirador.

Saben que tendió una emboscada a Thompson a las 6:44 a.m. cuando el ejecutivo llegaba al Hilton para asistir a la conferencia anual de inversores de su empresa, utilizando una pistola de 9 mm que se parecía a las pistolas que utilizan los granjeros para sacrificar animales sin hacer mucho ruido. Saben que la munición encontrada cerca del cuerpo de Thompson llevaba las palabras "delay" (retrasar), "deny" (negar) y "depose" (deponer), imitando una frase utilizada por los críticos del sector de los seguros.

Kenny dijo que el hecho de que el tirador supiera que el grupo UnitedHealthcare estaba celebrando una conferencia en el hotel y qué ruta podría tomar Thompson para llegar allí sugiere que posiblemente podría ser un empleado o cliente descontento.

Los investigadores saben por un video de vigilancia que el pistolero huyó a Central Park en bicicleta y la abandonó sobre las 7 a.m. cerca de la calle 85.

Luego caminó un par de cuadras y se subió a un taxi, llegando a las 7:30 a.m. a la estación de autobuses del puente George Washington, que está cerca del extremo norte de Manhattan y ofrece servicio de cercanías a Nueva Jersey y rutas de Greyhound a Filadelfia, Boston y Washington.

Los investigadores no saben qué ocurrió después. Están buscando en más vídeos de vigilancia, pero aún no han localizado ningún video del pistolero subiendo a un autobús o saliendo de la estación.

La policía ha determinado a partir del video que el pistolero estuvo en la ciudad durante 10 días antes del tiroteo. Llegó a la principal terminal de autobuses de Manhattan en un autobús de la compañía Greyhound procedente de Atlanta, aunque no está claro si embarcó allí o en una de las cerca de media docena de paradas de la ruta.

Inmediatamente después, tomó un taxi hasta las inmediaciones del Hilton y estuvo allí alrededor de media hora, según Kenny.

Hacia las once de la noche de su llegada, se dirigió en taxi al albergue HI New York City. Fue allí, mientras hablaba con un empleado en el vestíbulo, cuando se quitó brevemente la máscara y sonrió, dando a los investigadores el breve vistazo en el que ahora se basan para identificar y capturar a un asesino.

Los detectives de la policía de Nueva York viajaron a Atlanta para coordinar allí los esfuerzos.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés.