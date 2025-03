Si tienes ‘green card’ no firmes este formulario al ingresar a EEUU, podrías perder tu residencia

Aunque seas residente de Estados Unidos y tengas la green card, el gobierno puede deportarte en ciertas circunstancias, como es el caso de quienes cometieron algún crimen o tienen antecedentes penales.

Sin embargo el abogado de inmigración José Jordán advirtió, que un funcionario de inmigración pudiera considerar que un residente de Estados Unidos puede ser deportado, independientemente de su nacionalidad.

“Estamos viendo un número mucho más alto de personas que están renunciando a su residencia en la frontera, o sea, a las personas que están saliendo y regresando los ponen en un cuarto la policía fronteriza y los convencen de renunciar a su residencia llenando el formulario que se llama I-407”, explicó Jordán.

Además, el abogado dijo que con el nuevo gobierno de Donald Trump, las políticas migratorias han cambiado, permitiendo ahora al agente de inmigración dejar a la persona recluida en un centro de detención, en lugar de darle una carta para presentarse ante un juez, como se hacía antes.

“Ustedes no tienen que firmar ningún documento, no tienen que renunciar a su residencia y aunque los detengan en un centro de detención (aunque nadie quiere ser detenido), por lo menos va a quedarse siendo residente y el juez va a darle su residencia de regreso si es que no tienen problemas grandes’, dijo el experto en materia legal.

Según explicó Jordan, esta situación puede ocurrirle a cualquier residente de Estados Unidos que sale del país y regresa, pues todos están sujetos a admisión en donde pueden pedirle que firmen el formulario I-407 (Registro de Abandono de Estatus de Residente Permanente Legal), si el funcionario cree que la persona no merece ser residente, terminando el caso en un proceso de deportación.

También hay otras personas que, según Jordán, podrían perder su residencia. Es el caso de quienes tienen residencias condicionales, como los que no están en el país la mayoría del tiempo, o aquellos que viven por ejemplo en México o Canadá y vienen a Estados Unidos a trabajar, así como los que han sido acusados de algún delito, aunque hayan sido inocentes.

¿Qué debo hacer si tengo problemas al ingresar al país?

El abogado explica que lo más recomendable es que se haga ciudadano de Estados Unidos, apenas se lo permita la ley, “porque no los pueden poner en proceso de deportación”.

Pero además siga estos consejos:

Pida al funcionario en el puerto de entrada, que quiere presentarse ante un juez de inmigración.

No firme ningún documento que le den durante su ingreso al país.

Si lo detienen, llame a un abogado o solicite representación legal

Si ha tenido antecedentes penales o ha cometido algún crimen, consulte a un abogado antes de salir al país para que lo asesore sobre su caso.

Infórmese sobre sus derechos.

Es importante saber que los agentes de inmigración pueden pedirle revisar sus documentos o su celular, para comprobar si usted vive o no en Estados Unidos.

¿Para qué es el formulario I-407?

La página oficial de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), refiere que el formulario I-407 o Registro de Abandono de Estatus de Residente Permanente Legal, se usa para que las personas informen que va a abandonar voluntariamente su estatus de residente permanente legal (LPR) de Estados Unidos.

Esta solicitud pueden entregarse a un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en un puerto de entrada de Estados Unidos o también enviarlo por correo postal a USCIS.

Si usted no firma el formulario, los funcionarios rechazarán la solicitud de abandonar su residencia en Estados Unidos.