Nuevo millonario en California con boleto de Powerball valorado en casi $4 millones

Cinco números de la suerte convirtieron en multimillonario a alguien que compró un boleto de lotería en el sur de California.

Un boleto con cinco números, pero sin el número de Powerball, en el sorteo de lotería Powerball del lunes por la noche se vendió en una tienda de conveniencia de Fontana. Ese boleto vale $3,987,249, anunció la Lotería de California.

No quedó claro de inmediato si alguien se adelantó para reclamar el premio. El boleto se compró en ARCO AM PM en 16120 Slover Avenue.

No se vendieron boletos con los seis números. Se espera que el premio mayor estimado para el sorteo del miércoles aumente a $653 millones.

Los números sorteados el lunes fueron 1, 4, 12, 36, 49 y el número de Powerball fue 5. El premio mayor fue de $613 millones. El sorteo fue el 30 desde que se vendió un boleto con los seis números.

Las probabilidades de acertar los cinco números y el número de Powerball son de 1 en aproximadamente 293 millones, según la Asociación de Lotería Multiestatal, que dirige el juego. La posibilidad general de ganar un premio es de 1 en 24,87.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English