Se les pasó la fecha para presentar cargos: fiscalía en Arizona desestima casi 200 casos

PHOENIX - Los fiscales del condado más poblado de Arizona han desestimado casi 200 casos penales porque no se presentaron cargos antes de que venciera el plazo de prescripción.

Ryan Green, jefe de división en la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, le dijo al diario The Arizona Republic que un supervisor nunca delegó 180 casos a los fiscales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los casos incluyen incidentes de conducción en estado de ebriedad, violencia doméstica, agresiones y daños criminales que ocurrieron en 2020. La mayoría fueron iniciados por el Departamento de Seguridad Pública de Arizona y la oficina del alguacil del condado.

Green dice que la escasez de personal y el alto volumen de casos contribuyeron al problema.

El lapso en el manejo del caso se produce cuando la fiscal del condado, Allister Adel, sigue siendo cuestionada sobre sus habilidades para dirigir la oficina. Algunos, incluido el exfiscal del condado Rick Romley, han instado a Adel a renunciar. Aseguran que sus luchas por la sobriedad la han hecho ausentarse de las tareas cruciales del día a día.

Adel le dijo al diario The Arizona Republic que el fracaso de “algunos empleados” no significa que no pueda hacer su trabajo. Añadió que está comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder.