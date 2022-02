Al menos 6 apuñalados en metro de NY luego que alcalde anunciara nuevo plan de seguridad

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, estuvo con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el viernes por la mañana en una estación del metro de Manhattan para revelar un nuevo plan que busca combatir el crimen en el metro de la ciudad.

Desde el anuncio, al menos 6 personas han sido apuñaladas en el metro. El sexto caso ocurrió el domingo por la noche en la línea 6 cerca de Canal Street.

Los últimos ataques se suman a un número creciente de víctimas. Los delitos mayores en tránsito aumentaron 65 % este año, un promedio de una víctima cada cuatro horas, durante todo el día.

Tanto Adams como Hochul reconocen que las personas no volverán a sus oficinas después del COVID-19 y que la economía de la ciudad no se recuperará por completo si la gente no se siente segura al transportarse por la ciudad. Ese fue el ímpetu detrás del plan de 17 páginas programado para entrar en vigencia el lunes que agregará policías y equipos de salud mental al sistema y hará cumplir más activamente las leyes que ya están en los libros.

Pero llevará tiempo implementarlo y, mientras tanto, la violencia no disminuye.

Justo antes de las 3:00 p. m. del sábado, en la plataforma del tren 3 en Livonia y Van Siclen Avenue en Brooklyn, un hombre golpeó a una mujer de 20 años en la espalda, dijo la Policía. Según el informe hubo una discusión y el hombre sacó un cuchillo y apuñaló a la mujer tres veces en el abdomen.

Horas más tarde, alrededor de las 8:30 p. m., un hombre de 24 años estaba en el entrepiso de la estación W. 168th Street en Manhattan cuando, según la policía, dos adolescentes presuntamente se le acercaron e intentaron robarle. Luego, hubo un forcejeo y la víctima fue apuñalada una vez en la pierna con una navaja. Los sospechosos huyeron del lugar.

Aproximadamente 30 minutos después, en la estación W. 116th Street, un hombre de 31 años que viajaba en el tren 1 vio a dos personas fumando algo en el tren. Cuando presuntamente le pidió al fumador que se moviera, este sacó un cuchillo y apuñaló al hombre en el brazo. Fue llevado al hospital en condición estable.

Los dos ataques del sábado por la noche siguen a dos incidentes que ocurrieron dentro de las 24 horas anteriores: una persona sin hogar fue apuñalada después de un intento de robo el sábado en la madrugada en la estación de Jamaica en Queens. Además, hubo otro apuñalamiento el viernes por la noche en la estación de Briarwood en Queens.