¿No has recibido tu cheque de $1,400? El IRS anuncia la próxima ronda de pagos

NUEVA YORK - El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció este lunes que la próxima ronda de los Pagos de Impacto Económico se emitirá a los contribuyentes esta semana, y muchos de ellos se realizarán mediante cheque en papel o tarjeta de débito prepagada.

Para los contribuyentes que reciben depósito directo, este lote de pagos comenzó a procesarse el viernes y tendrá una fecha de pago oficial el miércoles 24 de marzo, y algunas personas los verán antes en sus cuentas, potencialmente como depósitos provisionales o pendientes.

Una gran cantidad de este último lote de pagos también se enviará por correo, por lo que los contribuyentes que no reciban un depósito directo antes del 24 de marzo deben estar atentos al correo en las próximas semanas para ver si hay un cheque en papel o una tarjeta de débito prepagada, conocida como Impacto económico, tarjeta de pago o tarjeta EIP.

La mayoría de las personas no necesitan tomar ninguna acción para obtener esta ronda de Pagos de Impacto Económico (EIP). Las personas pueden consultar la herramienta Get My Payment en IRS.gov para ver si su pago ha sido programado.

"El IRS continúa enviando la tercera ronda de pagos de estímulo en un tiempo récord", dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig. "Dado que este nuevo conjunto de pagos incluirá más pagos por correo, instamos a las personas a vigilar cuidadosamente su correo en busca de un cheque o tarjeta de débito en las próximas semanas".

Luego de la promulgación de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense el 11 de marzo, el IRS se movió rápidamente para comenzar a entregar la tercera ronda de Pagos de Impacto Económico. El IRS inició el primer lote de pagos de estímulo de $ 1,400, principalmente mediante depósito directo, el 12 de marzo.

Este lunes, marca el segundo lote de pagos, con pagos adicionales anticipados semanalmente en el futuro. La gran mayoría de los contribuyentes que reciben EIP lo recibirán mediante depósito directo. Además, el IRS y la Oficina del Servicio Fiscal aprovecharon los datos de sus sistemas para convertir muchos pagos en depósitos directos que, de otro modo, se habrían enviado como cheques en papel o tarjetas de débito. Esto aceleró el desembolso de estos pagos por semanas.

